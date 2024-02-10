لو متعرفش اعرف وعرف جيرانك.. حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين في شهر رمضان 2024 التموين .. هتاخد زيت وسكر بيها لو المعلومات صحيحة

يمكنك معرفة حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين في شهر رمضان 2024، تمثل إضافة مبلغ 100 جنيه على بطاقات التموين في شهر رمضان 2024 محور بحث مكثف خلال الساعات الأخيرة، حيث انتشرت أخبار متنوعة حول هذا الموضوع، حيث أشارت بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي إلى إصدار أخبار إيجابية من وزارة التموين في الفترة القادمة، خصوصاً في ظل اقتراب شهر رمضان، يتمنى المواطنون أن تكون هذه الأخبار صحيحة، في سعيهم لتخفيف العبء المالي الذي يتسبب فيه ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، تعرّفوا معنا على الحقيقة وراء إمكانية إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين في شهر رمضان 2024.

موعد انطلاق معارض أهلاً رمضان 2024 في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن افتتاح فعاليات “أهلاً رمضان” ابتداءً من يوم الخميس المقبل، الموافق 15 فبراير 2024، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر كامل حتى يوم الجمعة، 15 مارس 2024، الذي يُعد اليوم الخامس من شهر رمضان، يقدم المعرض خصومات هائلة تصل إلى 30% على مجموعة متنوعة من المنتجات، يشمل الحدث معارض في 27 محافظة عبر الجمهورية، حيث يتواجد أكثر من 5 معارض في مناطق مختلفة بكل محافظة.

ما هي حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين في شهر رمضان 2024؟

تعيش المواطنون في هذه الفترة ظروفًا صعبة، حيث يجد البعض صعوبة في تأمين احتياجاتهم اليومية من الطعام والشراب، يتطلعون إلى هذه الأخبار بأمل بأن تجلب لهم بعض الإرتياح والأمل في ظل الصعوبات التي يواجهونها، ورغم ذلك، يجدر بالذكر أنه حتى الآن لا يوجد مصدر رسمي قد أكد هذه الزيادة، وقد نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الأخبار، ومع ذلك، قد يتم إعادة النظر في الأمر بعد الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضرع الملايين من المصريين إلى صرف أي زيادة محتملة في برنامج التموين خلال مارس، خاصة بمناسبة شهر رمضان، لتخفيف العبء على كاهلهم في ظل ظروفهم الصعبة.