“هتروح تحج بيت الله”.. خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025/ 1446 في المغرب وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل.. الحق سجل بسرعة

هناك الكثير من المواطنين يقومون بالبحث عن كيفية التسجيل في قرعة الحج والعمرة في المغرب، حيث يعتبر الحج من الفرائض الإسلامية التي يبحث عنها الكثير من المسلمين في البلاد العربية، وقامت وزارة الحج والعمرة الفرصة بالإعلان عن فتح باب التقديم، وذلك من يوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024، ويستمر إلى يوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2024، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كيفية التسجيل في قرعة الحج والعمرة في المغرب وما هي الشروط المطلوبة.

خطوات التسجيل في قرعة الحج في المغرب 2025

يرغب العديد من المواطنين في التسجيل في قرعة الحج إلكترونيا من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بقرعة الحج في المغرب.

قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

يجب قراءة كافة الشروط والأحكام المطلوبة والموافقة عليها.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

يجب مراجعة البيانات التي تم إدخالها.

قم بعد ذلك باختيار طريقة دفع مبلغ رسوم الحج إلكترونيا.

قم بالنقر على أيقونة تسجيل وإرسال.

الشروط المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج 2025/ 1446

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي تتمكن من التسجيل في قرعة الحج والعمرة في دولة المغرب والشروط كما يلي: