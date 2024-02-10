نزلها وأتفرج على كل المباريات.. تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة مباراة نهائي كأس آسيا.. “الأردن وقطر” 2024

لم يتبقى غير ساعات قليلة على نهائي بطولة كأس آسيا للمنتخبات، والذي سيتم إذاعته على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، حيث تعد قنوات أبو ظبي من أكثر القنوات التي يزداد البحث عنها في الفترة الحالية، ولذلك قامت إدارة قنوات أبو ظبي الرياضية بتحديث ترددها لنقل المباراة بجودة عالية وبدون تشويش، واستعانت بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تعمل على تحسين إشارة البث المباشر، ونالت قنوات أبو ظبي الرياضية إقبال الكثيرين من الجمهور في كافة أنحاء الشرق الأوسط، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قنوات أبو ظبي الرياضية.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 2024

عليك باتباع المعلومات التالية لتزيل قنوات أبو ظبي الرياضية والاستمتاع بمشاهدة المباريات وتنزيل القنوات كالتالي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:عمودي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2

القمر الصناعي:هوت بيرد.

التردد: 11747.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:11804.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

موعد مباراة قطر والأردن كأس آسيا

يزداد البحث عن موعد مباراة منتخبي قطر والأردن، وتعتبر هذه المباراة من أهم المباريات التي ينتظرها كافة المشجعين ويحصل الفائز على الكأس الآسيوية، حيث استطاع للمرة الثانية منتخب قطر التأهل إلى نهائيات البطولة على التوالي بعدما تفوق على منتخب إيران 3 أهداف وذلك مقابل هدفين، ويتم عرض مباراة قطر والأردن يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 على ملعب لوسيل الساعة السادسة مساء بتوقيت الدوحة.