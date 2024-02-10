بالرقم الامتحاني.. نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الاعدادي 2024، يبحث الآلاف من الطلاب على مدار 24 ساعة عن موعد اعتماد نتائج الدور الأول، ويترقبون ظهور النتيجة لمعرفة نسب النجاح بفارغ من الصبر، يمر اليوم على الطلاب بصعوبة تلك الفترة بسبب تأخر ظهور النتيجة، تعتبر مرحلة السادس الاعدادي من المراحل التعليمية الهامة جداً ولذلك يبذل الطلاب فيها أقصى جهد لتحقيق أعلى درجات النجاح وحصاد المذاكر وسهر الليالي

انطلقت امتحانات الصف السادس الاعدادي في النصف الثاني من يناير 2024 واستمرت الامتحانات على مستوى المحافظات حتى يوم الخميس الموافق 1 من فبراير الجاري 2024، وقد مر على انتهاء الامتحانات نحو 8 أيام فقط ورغم ذلك البحث مرتفع للغاية، اليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لكم موعد نتائج السادس الاعدادي 2024 ترقبوا معنا.

نتائج السادس الاعدادي 2024

استغرقت امتحانات الدور الأول للصف السادس الإعدادي العراق نحو 10 أيام، وطوال فترة الامتحانات كانت الأجواء مستقرة ولم يتم رصد أي مشاكل أو شكاوى من ناحية الطلاب أو المعلمين، كما أدى الطلاب الامتحانات هذا العام بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لعدم تعرض أي طالب إلى المخاطر وخاصةً بأن هناك أخبار أفادت بظهور مترو كورونا الفترة الأخيرة، ولذلك بذلت وزارة التربية والتعليم جهد لتأمين الطلاب طوال فترة الأمتحانات، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أكدت بأن الإعلان عن النتائج لن يتم إلا بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد بجميع المحافظات العراقية، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة قبل عودة الطلاب إلى الفصل الدراسي الثاني.

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