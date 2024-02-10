هتملى البيت زيت وسكر .. بشرى سارة من وزارة التموين بشأن صرف 300 جنيه لبعض المواطنين قبل رمضان.. خش شوف انت منهم ولا لأ !

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح بعض السلع بأسعار منخفضة بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل تخفيف الأعباء والظروف الاقتصادية الصعبة على المواطنين في ظل غلاء الأسعار، حيث تعمل وزارة التموين المصرية على تنظيم معارض أهلا رمضان كل عام من أجل شراء مستلزمات الشهر الكريم، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

وزارة التموين تعلن عن طرح كوبونات بقيمة 300 جنيه

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بالإعلان عن أنه سوف يتم طرح كوبونات بفئات مختلفة وطرحها للشراء، لكي يقوم المواطنين بشرائها أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا وأصحاب الدخل المنخفض، لكي يقوموا بشراء المستلزمات الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي، وقام مساعد وزير التموين بالإعلان أن فئات الكوبونات التي سوف تقوم الوزارة يطرحها هي 50 و100 و150 و200 و250 و300 جنيه.

استعداد وزارة التموين لإطلاق معارض أهلا رمضان

قام مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات بالإعلان عن أن وزارة التموين المصرية قاربت على الانتهاء من الاستعداد لإطلاق معرض أهلا رمضان، ووضح أيضا أن الوزارة تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن كافة المواطنين، وذلك في ظل غلاء أسعار جميع السلع الغذائية، وقام أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن أن من المقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بفتح معرض أهلا رمضان في منتصف الشهر الحالي، وسيستمر لمدة شهر ويتم إنشاء معرض في كل محافظة وحد أدنى 3 معارض.