” اللحمة هتبقا برخص التراب “.. انخفاض جنوني يضرب أسعار اللحوم في هذا الموعد .. جهزي نفسك يا ست الكل

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان عن طرح لحوم بلدية في منافذها في كافة المحافظات المصرية بقيمة 280 جنيه مصري للكيلو، وذلك في ظل ظروف غلاء الأسعار ووصول سعر كيلو اللحوم إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى استغلال الجزارين الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد خاصة مع حلول شهر رمضان، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

انخفاض جنوني يضرب أسعار اللحوم في هذا الموعد

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك تبعا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية برفع الأعباء عن كافة المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود أو الأسر الأكثر احتياجا في الدولة، حيث قامت الوزارة بالتوضيح أيضا أنها ستقوم بتوفير جميع اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، بالإضافة إلى الطيور الطازجة والأسماك والسلع الغذائية الأخرى منها؛ العسل وزيت الزيتون والمربى وكافة السلع الاستهلاكية في جميع منافذ الوزارة، وأعلنت عن أن سعر اللحوم البلدية الحمراء يصل إلى 280 جنيه للكيلو.

تخفيض أسعار اللحوم والسلع في المنافذ

قامت وزارة الزراعة المصرية بالإعلان عن أن جميع السلع الغذائية الأساسية ستكون متاحة في كافة المنافذ في جميعها المحافظات وبكميات كبيرة وأسعار مخفضة، وأعلنت وزارة الزراعة أنه يوجد حوالي 274 منفذ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيضات تتراوح من 25% حتى 50% على السلع الغذائية الأخرى، وتوجد منافذ في الكثير من الأماكن منها؛ منفذ بميدان لاظوغلي بالقاهرة بوزارة العدل، و16 منفذا في شارع نادي الصيد بالدقي بمحافظة الجيزة، ومنفذ في مزرعة كفر غطاطي، ومنفذ بمبنى جهاز التعبئة والإحصاء بشبرا، 9 منافذ بالحي المتميز في 6 أكتوبر.