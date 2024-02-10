” خبر زي السكر قبل رمضان “.. اتخاذ قرارات رئاسية بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % لجميع العاملين في القطاعين الخاص والعام .. يلا اعرف مرتبك بقا كام !

قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة اجتماعية لتخفيف الضغط من على كافة المواطنين، وذلك في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتشمل هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور، ووصلت النسبة ل 50% ليصل الحد الأدنى إلى 6 آلاف شهريا، وسوف يتم تطبيق هذه الزيادة من شهر مارس المقبل 2024، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص زيادة الحد الأدنى للأجور.

موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة وسيكون موعد صرف المرتبات يوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس 2024 وسيكون على مدار 5 أيام، وسوف تنتهي يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر مارس 2024، وتتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى ما بين حوالي 1000 إلى 1200 جنيه مصري وذلك حسب الدرجة الوظيفية، 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.

جدول زيادة المرتبات