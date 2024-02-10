انزل واتفرج ببلاش.. تردد قناة ssc sport على نايل سات وتابع مباراة الأردن وقطر نهائي كأس آسيا 2024

تردد قناة ssc sport التي خطفت الأضواء حولها وتصدر اسمها محركات البحث الأولى على جوجل منذ عدة أيام، لأن قناة SSC الرياضية السعودية أعلنت عن حقوق نقلها البث المباشر لمباريات كأس أسيا، حيث تستعد القناة كي تنقل مواجهة نارية بين قطر ونظيره الأردن، قناة SSC تعتبر من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية لديها جمهور عريق من شتى الدول، تعمل القناة على نقل مختلف الدوريات والبطولات، وتهتم القناة بتقديم محتوى حصري، وتعرض برامج رياضية لنقل الأخبار الجديدة لحظة بلحظة، تعمل القناة بجودة HD وصورتها نقية خالية من أي تشويش وصوت المحتوى قوي وخالي من التقطيع، وبناءاً على رغبتكم نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي تردد قناة ssc sport.

تردد قناة ssc sport

قناة SSC الرياضية تعمل على جميع الأقمار الصناعي ، ويمكن للمستخدم ضبطها على الجهاز الخاص بدون أي صعوبة لأنها تعمل بدون تشفير لأنها مفعل ومفتوحة، تستخدم SSC إمكانيات فائقة الوصف تمنع تعرض القناة للتوقف المفاجئ، والاستمتاع بأجواء منافسة الأردن وقطر اليوم عليكم تنزيل التردد على الجهاز والتي تأتي الرموز الخاصة به على النحو التالي:.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12417 معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب عمودي

البطولات التي تنقلها قناة SSC

الدوري السعودي روشين.

كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

دوري أبطال أسيا.

كأس أمم آسيا.

كأس العرب للأندية الأبطال.

كأس موسم الرياض.

مباراة الأردن وقطر نهائي كأس آسيا 2024

اليوم السبت 10-2-2024 وفي غضون ساعات قليلة جداً تنطلق مباراة بين قطر والأردن ضمن منافسات نهائي كأس آسيا 2024، سوف تقام المباراة على ملعب لوسيل، على أن يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة ssc sport الذي يعلق فيها حاتم بطيشة والمعلق فهد العتيبي، ومن المقرر أن يتم إذاعة البث انطلاق صافرة المباراة الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.