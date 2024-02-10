بيتك هيتملي خير”.. تحرك عاجل من الحكومة لضم الزوجة والأبناء على البطاقات التموينية للمواطنين.. التطبيق بدأ خلاص!

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن كافة الإجراءات الجديدة التي يجب اتباعها لضم الزوجة والأبناء على بطاقات التموين، وذلك من يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، وسوف يتم إرسال الرسالة إلى المواطنين الذين لديهم بطاقات تموينية عن طريق مكاتب التموين لكي تطالبهم بتحديث بياناتهم من أجل ضم الزوجة والأطفال في البطاقات التموينية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

خدمات بطاقات التموين

حل أزمة عدم تطابق الرقم الوطني مع الاسم، ولذلك يقوم الشخص بتحديث البيانات في مكتب التموين لمطابقة الرقم القومي مع اسم صاحب البطاقة.

حل مشكلة ضم الزوجة على البطاقة التموينية، وتصحيح صلة القرابة في بيانات الأسرة لكي يتم تسجيل الزوجة والأبناء.

أهمية بطاقات التموين

مساعدة الأسر في تلبية احتياجاتهم الضرورية.

يساعد ضم الزوجة والأبناء في زيادة كمية الطعام والسلع الأساسية التي تقوم الأسرة بالحصول عليها ويعمل ذلك على تقليل العبء المالي على الأسر.

توفير مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية منها؛ الأرز، السكر، الدقيق، الزيوت، والكثير من المواد الأخرى.

المستندات اللازمة لتصحيح البيانات

هناك مجموعة من المستندات اللازمة التي يجب توافرها لتصحيح البيانات الخاطئة على بطاقات التموين وهذه البيانات كالتالي:

صور بطاقات الرقم القومي.

شهادة ميلاد لكافة المستفيدين.

تعبئة استمارة أداء خدمة مواطنين.

صورة من البطاقة التموينية.

صورة من القسيمة الخاصة بالزواج.

ووضحت بعض المصادر أن مكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين تقوم بإعداد كشف أسبوعي يحتوي على أسماء المواطنين أصحاب البطاقات، لكي يتم إرسالها إلى المديريات للمراجعة وتحديث البيانات.