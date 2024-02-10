” هيقطعو عنك العيش يا معلم “.. خبر عاجل من الحكومة تقرر ايقاف الدعم التمويني ل 86 الف مواطن مصري .. شوف انت منهم ولا لأ بسرعة!

قام مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بتنفيذ اجتماع لكي يقوم بمناقشة أمر الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187، وينص هذا القانون على الأفراد المخالفين أوامر البناء التي طرحتها الدولة المصرية، وذهب إلى هذا الاجتماع المستشار عمر عمران وزير العدل ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة سعيد، بالإضافة إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

حقيقة قرار الحكومة بوقف الدعم التمويني لهذه الفئات

قام مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بالإعلان عن أن القيمة وراء هذا الاجتماع هي الإسراع في تنفيذ قانون التصالح رقم 187، حيث ينص هذا القانون على مخالفات البناء في جميع المحافظات المصرية، ويأتي قانون التصالح رقم 187 بقرار من رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، ويقوم هذا القانون بتوفير سبل الراحة وتيسير أمور المواطنين خاصة الأكثر احتياجا، وتم الانتهاء من المسودة الأولى الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون وسوف تصدر في 22 فبراير لعام 2024، وصرح رئيس مجلس الوزراء بإحالة 101 عامل بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى ذلك إحالة 63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة، بدلا من وقف الدعم التمويني لما يزيد عن 86 ألف مواطن متعد على الأراضي الزراعية بالبناء.

ايقاف الدعم التمويني بقرار حكومي ل 86 الف مواطن

قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالاهتمام بتوجيه كافة التسهيلات على كافة المواطنين، وذلك سوف يساعد المواطنين في حل كافة المشاكل والصعوبات التي تواجههم، وقام اللواء هشام آمنة بالإعلان عن أنه تم إزالة الكثير من التعديات على جميع الأراضي الزراعية الموجودة في كافة المحافظات المصرية بنحو 22 ألف حالة من التعدي من أكتوبر الماضي وحتى فبراير الجاري، بالإضافة إلى إزالة 3786 حالة مخالفة بناء تم بنائها على مساحة تزيد عن 733 ألف متر مربع.