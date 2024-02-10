” Link ” التسجيل للمشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 2024 في المغرب .. فرصتك وتستحقها

يقوم الكثير من المواطنين في المملكة المغربية بالبحث عن رابط التسجيل في الإحصاء العام للسكان 2024، حيث قامت المملكة المغربية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 بالإعلان عن اختيارها لعدد 50 ألف مترشح في الإحصاء الذي سوف يتم في شهر سبتمبر 2024، وتم فتح باب التسجيل في الإحصاء يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 ويستمر التسجيل حتى يوم 27 من فبراير 2024 الجاري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كيفية التسجيل وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل.

خطوات التسجيل في الإحصاء العام للسكان والسكني في المملكة المغربية 2024

يقوم الكثير من المواطنين في المملكة المغربية بالبحث عن رابط التسجيل في الإحصاء العام للسكان والسكني 2024، حيث قامت المندوبة السامية بالإعلان عن أنه سوف يتم اختيار 55 ألف باحث سيتم تهيئتهم لإجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى المرتقب في شهر سبتمبر القادم، وخطوات التسجيل كالتالي:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوابة تسجيل المترشحين .

قم بكتابة اسم المتقدم وجميع البيانات الخاصة به.

قم بالضغط على زر التقديم على الترشيح.

ثم بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة.

يجب الاطلاع على الشروط والأحكام.

قم بالضغط على زر الموافقة.

شروط التسجيل في الإحصاء العام للسكان والسكني 2024

هناك مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها للتسجيل في الإحصاء العام للسكان والشروط كما يلي: