“وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” توضح رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024 في العراق
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، عن اقتراب صدور الوجبة الجديدة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث إن هذه الوجبة تعد السابعة التي ينتظرها عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، حتى أنها تُساهم بشكل كبير في توفير مستوى معيشي ملائم، والحصول على حياة كريمة في ظل الإرتفاع الكبير التي يمر به العديد من الأشخاص في الوقت الحالي.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية تدخل في عدة مراحل مختلفة من أهمها مراجعة جميع البيانات والمستندات التي يتم إدخالها في البرنامج، ومن ثم عمل دراسة ميدانية لجميع المتقدمين للتأكد من صحة المعلومات وفي حالة إذا لم تطابق البيانات مع حالة المتقدم يتم على الفور استبعاده في الحال، واختيار ما هو مؤهل للحصول على هذه المنحة.
كيفية استخراج كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
- ومن ثم يتم إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية.
- التوجه إلى الصفحة التالية من المنصة.
- بعد ذلك يتم اختيار الوجبة التي عليها الدور.
- تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.
- الضغط على زر “بحث”.
- لتتمكن من استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالمتقدم.