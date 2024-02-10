هتتفرج براحتك من النهاردة.. تردد قناة Dmc الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أروع المسلسلات في رمضان.. نزلها الآن

يبحث الكثير من المتابعين في جميع أنحاء مصر خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم عن تردد قناة dmc الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات، حيث تعد قناة dmc من أهم القنوات المصرية التي تعمل على نقل الكثير من المسلسلات المصرية والعربية الدرامية والكوميدية، وتحظى قناة dmc بإقبال جمهور كبير من جميع أنحاء مصر، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة dmc الجديد.

تردد قناة dmc الجديد 2024 على النايل سات

يزداد البحث عن طريق العديد من المواطنين في كافة محافظات مصر لمعرفة تردد قناة dmc الجديد 2024، حيث قامت القناة بالإعلان عن أنه من المقرر أن يتم العمل على ضبط التردد الخاص بها من خلال اتباع الخطوات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 12092.

القمر الصناعي الخاص بالقناة: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جدول مسلسلات شهر رمضان 2024 على قناة dmc

تقوم قناة dmc بعرض مجموعة من أروع المسلسلات في شهر رمضان الكريم والتي منها كالتالي: