Iraq Results الآن استخراج pdf نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق لعام 2024، والتى يبحث عن نتيجتها الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية، حيث أنهى الطلاب امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024 من امتحانات الصف الثالث المتوسط، فى اواخر الشهر الماضي، ومنذ ذلك الوقت، ويعيش طلاب وطالبات الثالث المتوسط الدور الأول، حالة من القلق والترقب فى انتظار معرفة نتائجهم والشعور بالطمأنينة بعد عملهم الشاق طول مدة الدراسة بالمدارسة خلال الترم الاول، ومن خلال موقع ” البديل ” نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على موعد إعلان نتيجة الثالث المتوسط، وكذلك طريقة الاستعلام.

نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق الترم الاول 2024:

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها تقوم بالعمل على الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط الدور الأول، وكذلك الانتهاء من رصد الدرجات والمرجعات النهائية حتى يتم الإعتماد الرسمى للنتيجة، وعرضها على الموقع الرسمي للوزارة، مشيرة الى ان النتائج سيتم اتاحتها عبر موقع “نتائجنا ” وملازمنا ” وذلك لضمان المصداقية فى الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2024

يمكنكم الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول باتباع الخطوات التالية: