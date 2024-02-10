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أعرف هتاخد الإجازة امتى.. جدول إجازات الكويت 2024 وعطلات شهر فبراير الرسمية لعام 2024.. اطلع عليه الآن
تعد دولة الكويت من الدول التي تمتلك مجموعة من العطلات الرسمية لكافة العاملين في الدولة، حيث يرغب الكثير من المواطنين في دولة الكويت حول معرفة جدول العطلات الرسمية وحول معرفة إجازات الكويت لعام 2024، حيث ينتظر جميع الموظفين الإجازات الرسمية على فارغ الصبر حيث تعد فرصة للراحة والهدوء والاسترخاء، وسوف نعرض لكم في هذا المقال جدول الإجازات الرسمية المتبقية حتى الآن في دولة الكويت لعام 2024.
جدول إجازات دولة الكويت لعام 2024 للقطاع الخاص والعام
سوف نعرض لكم في هذه الفقرة قائمة العطلات الرسمية الموجودة في دولة الكويت لعام 2024 وقائمة الإجازات كالتالي:
- إجازة رأس السنة الميلادية وتكون يوم الإثنين الموافق 1 يناير لعام 2024.
- إجازة الإسراء والمعراج وتكون يوم الخميس الموافق 8 فبراير لعام 2024 وكانت أولى إجازات دولة الكويت.
- إجازة العيد الوطني وهي العطلة الثانية في شهر فبراير 2024 في دولة الكويت وتوافق 25 فبراير لعام 2024.
- إجازة عيد التحرير ويعتبر عيد التحرير يوم مميز في دولة الكويت والموعد الخاص لعيد التحرير هو يوم 26 فبراير لعام 2024، حيث في ذلك اليوم يتم الاحتفال بخروج القوات العراقية من الأراضي الكويتية بعد الاحتلال.
- إجازة عيد الفطر وتكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل لعام 2024.
- إجازة عيد الفطر وتكون يوم الخميس الموافق 11 أبريل لعام 2024.
- إجازة يوم الوقوف على عرفة وتكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو لعام 2024.
- يوم إجازة عيد الأضحى وتكون يوم الإثنين الموافق 17 يونيو لعام 2024.
- يوم عطلة رأس السنة الهجرية وتكون يوم الإثنين الموافق 7 يوليو لعام 2024.
- يوم إجازة المولد النبوي الشريف وتكون يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر لعام 2024.