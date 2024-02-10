استعلم حالاً.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 العراق الدفعة السابعة عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

البحث الآن على جوجل مرتفع جداً عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وهذا بسبب عدم إصدار الكشوفات الجديدة للدفعة السابعة حتى الآن، ولن يتوقف بحث المواطنين في العراق عن الدعم لحين إعلان النتائج ومن هم الفئات المستحقة من الدعم للدفعة الأخيرة، هذه ليس المرة الأولى أن تتأخر وزارة العمل العراقية عن إعلان الكشوفات بعد أن يعتقد الآلاف من الأسر أن الدعم تم توقفه

لكن تقوم الوزارة بالإعلان عن المشمولين وتكون سبباً في إدخال الفرحة والسعادة للآلاف من الأسر المتعففة في الوقت المناسب، نذكركم بأن الوجبة التاسعة تأخرت لعدة شهور وقامت الوزارة بالإعلان عنها وهذا ما أغلق باب الشائعات بشكل تام، تفاصيل كثيرة نوضحها لحضراتكم في هذا المقال فيما يتعلق بقائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة لذا ترقبوا معنا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

لم يتم أي تصريحات جديدة ورسمية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية منذ أسبوعين، وأخر تصريحات أعلنت عنها الوزارة عن صرف مستحقات الدفعة السابعة كان في لقاء تلفزيوني على احدى القنوات الفضائية، وكشف الدكتور أحمد الأسدى أن الدفعة يتم صرفها واعلان الكشوفات المشمولين في أقرب وقت ممكن، وأن ما يتم تداولة من أخبار عن وقف صرف الدفعات مجرد شائعات لا أساس من الصحة وأن إجمالي المشمولين يصل نحو 70 ألف مستفيد من عموم المحافظات العراقية للجنسين الرجال والنساء، وخلال تلك الفترة جاري تسليم 3400 أرض لمستفيدي الحماية من محافظة ذي قار.

خطوات الاستعلام عن الدفعة السابعة والأخيرة 2024