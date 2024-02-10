الحق خزن بسرعة عشان رمضان.. عروض كارفور لشهر فبراير 2024 على جميع السلع والأدوات المنزلية.. هتوفر كتير
تزداد عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين لمعرفة عروض كارفور شهر فبراير 2024، حيث تعد عروض كارفور من أفضل العروض التي يبحث عنها جميع المواطنين، حيث يقوم كارفور بتقديم الكثير من الخصومات الكبرى على جميع المستلزمات في مختلف أنحاء الجمهورية سواء كان ذلك في شهر رمضان الكريم والأعياد الدينية، وتحتوي هذه العروض خصومات كبرى تصل إلى 70 % في أغلب الأوقات على كافة الأقسام من بينها السلع الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية.
عروض كارفور شهر فبراير 2024
تقوم كارفور بتقديم الكثير من العروض في شهر فبراير وهي عروض مميزة خاصة بحلول شهر رمضان الكريم، وتأتي هذه الخصومات لتضم كافة السلع الرمضانية منها؛ الياميش والسلع الغذائية والمشروبات والمأكولات التي يهتم بها المواطنين في شهر رمضان الكريم، حيث بدأت الخصومات مع أول شهر فبراير، وتستمر طوال الشهر ومن أهم عروض كارفور فبراير 2024 كالتالي:
- سعر كيلو عين جمل حصى 179.95 جنيه مصري.
- سعر زيت خليط ظاظا 4 قطع 700 مللي 169.95 جنيه مصري بدلا من 193.95 جنيه مصري.
- سعر دجاجة كاملة وادي فوود وزن 1200 جرام بسعر 119.95 جنيه مصري بدلا من 152.95 جنيه مصري.
- سعر زبيب ذهبي 250 جرام 39.95 جنيه مصري بدلا من 54.95 جنيه مصري.
- سعر قمر الدين النجمة السورية 400 جرام 29.95 جنيه مصري بدلا من 37.95 جنيه مصري.
- علبة جبنه دومتى وزن 700 جرام بسعر 58 بدلا من 72 جنيه مصري.
- عرض على موتزاريلا دومتي 500 جرام بقيمة 105 بدلا من 130 جنيه مصري.
- شاشة فريش 32 بوصة سمارت بسعر 10499 جنيه مصري.
- شاشة جاك سمارت 42 بوصة بسعر 10199 جنيه مصري.
- غسالة إل جي 8 كيلو بسعر 26990 بدلا من 31600 جنيه مصري.
- غسالة أطباق بيكو بسعر 21689 جنيه بدلا من 23689 جنيه مصري.