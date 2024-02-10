متشلش هم فرجت..إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين مقررات مارس 2024 التموين تحدد فئات الاستحقاق

الشغل الشاغل بين الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين مقررات مارس 2024 ومن الفئات التي يحق لها الاستفادة من منحة 100 جنيه على التموين، أصبح لدى المواطنين وعي كافي بما يحدث ويحرصون على معرفة مدى صحة الأخبار التي يتم نشرها على المواقع والصفحات المختلفة، تقوم وزارة التموين بالعمل على توفير أكبر كمية من السلع الأساسية في منافذ التموين وتحيات مصر، على أن تكون الأسعار مخفضة مقارنةً بباقي الأسواق

حيث تسعى الحكومة أيضاً على ضبط الأسواق وسرعة حل أزمة الغلاء الكبير الذي يحدث قبل حلول شهر رمضان الكريم، ومن جه أخرى تقوم جميع المحافظات بتجهيز معارض أهلاً رمضان التى تشرف عليها وزارة التموين، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على المزيد حول إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين مقررات مارس 2024.

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين مقررات مارس 2024

أخبار كثيرة متداولة منذ فترة طويلة حول صرف 100 جنيه على بطاقة التموين لتصبح الحصة التموينية 150 جنيه للفرد، وعندما علمت وزارة التموين بهذا الخبر قامت بنفيه وأكدت بأن لا يوجد أي زيادة مالية جديدة في التموين، وأن المنتشر على الصفحات والمواقع الآونة الأخير لا أساس له من الصحة مجرد شائعات، وتعمل الوزارة لكي تخفض الأسعار وتوفر جميع السلع داخل منافذ التموين لكي يحصل عليها المواطن بسهولة.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024