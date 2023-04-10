دعاء الصائم قبل الافطار في رمضان 1444.. للصائم دعوة على الافطار لا ترد

دعاء الصائم قبل الافطار في رمضان 1444، دقائق تفصلنا عن موعد افطار اليوم التاسع عشر من رمضان، حيث يهتم المسلمين في معرفة افضل الادعية المستجابة عند وقت الافطار حيث قال رسول الله صلى على علية وسلم للصائم عند الافكار دعوة لا ترد ولكن لابد الدعاء بنية صادقة وصافية، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي اجمل الادعية المستجابة عند الافطار.

دعاء الصائم قبل الافطار في رمضان 1444

دعاء الافطار قال النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء قبل الإفطار ومع سماع صوت آذان المغرب، حيث ار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال:

(كانَ النَّبيُّ – صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ – إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ”، وفي التالي نقدم أجمل دعاء للصائم قبل الإفطار في رمضان مستجاب:

اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتمها علينا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم ربّ النور العظيم، وربّ الكرسي الرفيع، وربّ البحر المسجور، وربّ الشّفع الكبير، والنور العزيز، وربّ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم.

أسألك باسمك الكبير، ونور وجهك المنير، وبملكك القديم، يا حيّ يا قيوم، يا حيّ يا قيوم، يا حيّ يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرق به كلّ شيءٍ، وباسمك الذي أشرقت به السموات والأرض، وباسمك الذي صلح به الأولون، وبه يصلح الآخرون.

موعد اذان مغرب اليوم التاسع عشر من رمضان