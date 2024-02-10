“سجل واتأكد بنفسك” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024|وزارة القوى العاملة والشروط المطلوبة

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، تتزايد عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة عن رابط وزارة القوى العاملة والخاص بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، التي تعد من أهم المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لعدد من العاطلين عن العمل، خلال بداية أزمة كورونا المستجد لتعويضهم عن ساعات الحظر التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على رابط منحة العمالة الغير منتظمة، خاصة في وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وغلاء الأسعار بسبب تعويم الجنيه والكثير من العومل الاقتصادية، ورصدت وزارة القوى العاملة الأخبار التي يتم تداولها خلال الفترة الأخيرة بشأن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، وأشارت الوزارة على أن الأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة غير صحيحة بالمرة،وشدد وزير القوى العاملة بعدم التعامل مع أي شخصيات غير معلومة وذلك لعدم التعرض للنصب أو الإحتيال.

وأشار وزير القوى العاملة أنه في حالة فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة سوف يكون ذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، والتي يمكنكم الإطلاع على خطوات التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم ادخل على منحة العمالة الغير منتظمة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل رقم الهاتف والرقم القومي، والإسم رباعي.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “تسجيل”.

خلال أيام معدودة سوف يتم ارسال رسالة نصية مسجل بها موعد ومكان صرف المنحة.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، وهي: