الحديد رخص خالص ياولاد.. انخفاض جنوني يضرب اسعار الحديد اليوم السبت 10 فبراير 2024.. قوم بسرعة اشتريه وابني للعيال!!

سجلت تكاليف الحديد ومواد البناء مثل الأسمنت تراجعاً ملحوظا في السوق خلال يوم السبت الموافق للعاشر من فبراير لعام 2024، حيث قلّ سعر الطن الواحد في القطاع الاستثماري بمقدار يزيد عن الألف وثلاثمائة جنيه مصري، استناداً الى الاحصائيات الصادرة من إحدى المنصات الإلكترونية الرسمية التي تندرج تحت جهة مجلس الوزراء.

اسعار الحديد اليوم السبت 10 فبراير

بلغ ارتفاع تكلفة طن الحديد المُستخدم في التسليح بأنواعه المختلفة من أطوال ولفائف بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة لدى الموزعين بالتسليم مباشرة من المصنع ما قيمته 49921 جنيهاً مصرياً، بينما بلغ السعر التوجيهي اوالاسترشادي لبيعه من قبل تجار الجملة 51169 جنيهاً مصرياً لكل طن بتسليم في موقع المخازن وقد انخفض بمقدار 5494 جنيهاً مصرياً، في حين وصل السعر التوجيهي لبيعه للمستهلك النهائي من قبل تجار التجزئة إلى 51718 جنيهاً مصرياً للطن بالتسليم في المخازن، وهذه هي أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم تابع معنا من خلال موقع البديل.

تم تحديد تكلفة طن الحديد المعد للاستثمار عند 35098.7 جنيه مصري، مع تسجيل انخفاض قدره 1328.9 جنيه مقارنةً بالفترة السابقة.

سُجِّلَ الحديد اليوم تراجعٌ في قيمة طن حديد عز، حيث بلغ سعره 55253.8 جنيه مصري، وذلك إثر انخفاضه بمقدار 910.22 جنيه.

بلغ سعر الطن الواحد اليوم من حديد المعادي تسعة وأربعون ألفًا ومائتي جنيه مصري.

سجل حديد اليوم كل من بيانكو والجارحي مبلغ تسعة وأربعين ألف جنيه.

ارتفع ثمن طن حديد الدخيلة ليصل إلى أثنين وخمسين ألفاً من الجنيهات المصرية.

بلغ ثمن العطية تسعة وأربعون ألفاً من الجنيهات، ونفس هذا المقدار من المال للمراكبي

سعر الأسمنت اليوم بالأسواق

شهد سعر طن الأسمنت ذو الرمادي انخفاضًا، حيث وصل إلى 2399 جنيهاً مصرياً، وذلك بانخفاض قدره 47.8 جنيهاً مقارنة بالسعر الذي كان عليه في وقت سابق.