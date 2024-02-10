24 ساعة فقط.. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 75 لشهر فبراير 1445 وحقيقة صرف زيادة جديدة

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 75 لشهر فبراير 1445، لن تتوقف عملية البحث لحظة واحدة منذ عدة أيام عن حساب المواطن من أجل معرفة موعد الصرف الجديد، يحصل المستفيدون على مستحقاتهم في يوم معين في الشهر الميلادي، لكن من الممكن أن يتقدم الموعد يوم أو يتأخر يوم واحد وهذا يعود لأيام الأسبوع، وحالة أن الصرف يوم العاشر من الشهر يوم الجمعة يتم تبكير الصرف ليوم الخميس التاسع من الشهر، ويرجع هذا القرار للمسؤولين بعد ضبط الأمور وتجهيز ميزانية الصرف حسب عدد المستفيدين

منظومة دعم حساب المواطن أشهر نظام دعم مادي في المملكة العربية السعودية على الإطلاق لأنه يتم صرفه بشكل شهري مثل الراتب الشهري والمعاش، ويحصل على هذه الدعم فئة معينة حسب الشروط وهذا ما نوضحه لحضراتكم في التقرير التالي، كما نوضح لكم موعد صرف حساب المواطن الدفعة 75 لشهر فبراير 1445

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 75 لشهر فبراير 1445

بعد ساعات يتم إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح الأحد الموافق 11 من فبراير 2024، كما تستمر عملية صرف المستحقات حتى نهاية الأسبوع الخميس الموافق 15 من فبراير، ويجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية لضمان الحصول على المستحقات الشهرية، وبعد أسبوعين من صرف الدفعة 75 يتم فتح باب تقديم الاعتراض والذي يتم بشكل إلكتروني عبر موقع حساب المواطن.

شروط أهلية حساب المواطن بعد القرارات الجديدة 1445-2024

يتم التدقيقة في طلبات التسجيل حساب المواطن من أجل توصيل الدعم للفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق والتي تأتي على النحو التالي