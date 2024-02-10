لا تحرم أطفالك منها.. تردد قناة “NLC Kids” الليبية للأطفال الجديدة بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي نايل سات

تثير قناة ليبيا الجديدة للأطفال اهتمام العديد من الآباء الراغبين في تثبيتها على أجهزتهم، إذ أنها تعتبر قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال في ليبيا والوطن العربي، تقدم القناة محتوى متنوعاً وترفيهياً وتعليمياً وتربوياً يستهدف الفئة العمرية الصغيرة، مما جعل NLC Kids واحدة من أهم المصادر التعليمية والترفيهية للأطفال في البلاد، دعونا نستعرض معاً بعض المعلومات الهامة حول هذه القناة.

لمحة عن قناة أطفال ليبيا “NLC Kids”

قناة ليبيا الجديدة للأطفال أو NLC Kids تمثل إحدى المبادرات التلفزيونية الرائدة في ليبيا، حيث تسعى إلى تقديم محتوى ممتع وهادف للصغار، تأتي هذه القناة ضمن إطار شركة ليبيا الجديدة للإنتاج الإعلامي والفني والتسجيل والتصوير والتسويق، وتحظى بشهرة واسعة كواحدة من القنوات التلفزيونية المرموقة الموجهة إلى الأطفال والعائلة في البلاد، برامجها متنوعة وملهمة، تشمل الرسوم المتحركة، والمسلسلات ذات القيم النبيلة، والألعاب التعليمية التفاعلية، تهدف قناة ليبيا الجديدة للأطفال إلى تقديم محتوى ترفيهي ذو جودة عالية يساهم في تطوير مهارات الأطفال وترسيخ القيم الإيجابية، مستلهمة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الإعلام الترفيهي والتعليمي الموجه إلى الأطفال.

التفاصيل التقنية لتردد قناة أطفال ليبيا الجديدة “NLC Kids” على القمر الصناعي “نايل سات”

معرفة تردد قناة “أطفال ليبيا” على القمر الصناعي “نايل سات” يعتبر أمراً بالغ الأهمية لمحبي هذه القناة، حيث يمكنهم من الاستمتاع بمحتواها دون عناء عبر معرفة التردد الجديد، ويسرنا أن نقدم لكم تفاصيل تردد قناة “NLC Kids” على النحو التالي:

التردد: 11564

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تهم قناة “NLC Kids” ببث محتواها على التردد المذكور بجودة عادية، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع ببرامجها بغض النظر عن نوعية أجهزتهم، وستظهر القناة في قائمة القنوات باسم “New Libya Kids”.

طريقة تثبيت قناة ليبيا للأطفال الجديدة على جهاز الاستقبال

لتحميل قناة NLC Kids على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد كما يلي:

انقر زر القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد اختر الإعدادات من القائمة حدد القمر الصناعي (نايل سات) أدخل التردد الخاص بالقناة الليبية للأطفال في المكان المخصص له “11564” أدخل معدل الترميز “27500” ومعامل تصحيح الخطأ “2/3” حدد الاستقطاب “أفقي” انقر على كلمة “بحث” بعد اكتمال عملية البحث، ستظهر القناة باسم New Libya Kids في قائمة قنوات التلفاز انقر على كلمة “حفظ” لتثبيت القناة

يمكن تحميل قناة New Libya Kids على جميع الأجهزة باستخدام نفس الإجراءات المذكورة.