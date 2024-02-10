“حملها NOW“ كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في العراق moss.gov.eg

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يعتبر واحد من أبرز أشكال الدعم الذي توفره الحكومة العراقية لمواطنيها وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم ومعاونتهم على تلبية احتياجاتهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفقا لمجموعة من الشروط، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أطلقت الحكومة العراقية ذلك الدعم منذ انتشار فيروس كورونا وذلك لمساعدة المواطنين على مواجهة غلاء الأسعار التي تواجهه البلاد من ذلك الحين، للاستعلام عن أسماء المستحقين يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

ثم قم بالدخول على خانة برنامج الرعاية الاجتماعية.

انتظر دقائق وسوف يتم تحميل الكشوفات بصيغة ال pdf، يجب العلم أنه في حين إن لم تجد اسمك موجود في ذلك الكشف سوف يتم تحميل كشوفات أخرى.

شروط الحصول على الدعم

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على الدعم، والتي تتمثل في: