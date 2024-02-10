لعشاق المسلسلات.. إليكم تردد قناة النهار دراما الجديد بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي نايل سات

يبحث العديد عن تردد قناة النهار دراما الجديد، حيث تعتبر واحدة من الفضائيات المميزة في عالم الدراما العربية، تنتمي القناة إلى البيئة الإعلامية المصرية، حيث تتخصص في عرض المسلسلات المصرية والهندية المدبلجة باللغة العربية، تقدم القناة محتوى تلفزيوني متنوع على مدار الساعة دون انقطاع، وتتميز بكونها قناة مجانية وغير مشفرة، يلاحظ التركيز الرئيسي للقناة على عرض مجموعة كبيرة من الدراما المصرية الحصرية التي تعرض لأول مرة على شاشتها، وفيما يلي تردد النهار دراما الجديد بعد التحديث الأخير على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأساسية حولها.

لمحة عن قناة النهار دراما

قناة النهار دراما انطلقت على القمر الصناعي نايل سات في منتصف عام 2011، وتعتبر جزءاً من شبكة تلفزيون النهار التي تمتلكها شركة رجل الأعمال علاء الحكي، تتخصص القناة في عرض المسلسلات المصرية والهندية المدبلجة، وتحظى بنسبة مشاهدة عالية وشهرة واسعة بفضل اختيارها لمسلسلات متميزة، يعزى هذا النجاح إلى الفريق المحترف الذي يدير القناة بقيادة محمد الجازوي.

حازت قناة النهار دراما على العديد من الجوائز نظير أدائها المتميز في عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية الفريدة والحصرية على شاشتها، اشتهرت القناة بعرض المسلسلات التاريخية والقديمة والجديدة والحصرية، ونجحت في تحقيق شهرة واسعة في الوطن العربي في وقت قصير.

طريقة تثبيت تردد قناة النهار دراما الجديد على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة النهار دراما الجديد على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد كما يلي:

اضغط زر القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد حدد الإعدادات من القائمة اختر القمر الصناعي (نايل سات) أدخل التردد الخاص بقناة النهار دراما “11785” في المكان المخصص له أدخل معدل الترميز “27500” ومعامل تصحيح الخطأ “5/6” حدد الاستقطاب “عمودي” انقر على كلمة “بحث”، ستظهر القناة باسم Al Nahar Drama في قائمة قنوات التلفاز انقر على كلمة “حفظ” لتثبيت القناة

يمكن تثبيت قناة Al Nahar Drama على جميع الأجهزة باستخدام نفس الخطوات المذكورة.