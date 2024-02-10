حملها pdf ⭕️⭕️⭕️ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق عبر منصة مظلتي
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
نظرًا لتساؤل الكثيرون حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وهل اسمهم من ضمنها أم لا وهل تم قبولهم للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة أم لم يتم قبولهم، أتاحت الآن وزارة التضامن بالعراق إمكانية الإطلاع على الأسماء التي تشملها الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وذلك عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وبالتالي يمكن لأي مواطن معرفة قائمة الاسم والبحث عن اسمه فيها، حيث أنه بعد تقديم الطلب تقوم الجهات المعنية ببحث الحالة المادية والاجتماعية للمتقدم ومن ثم النظر في استحقاقه للدعم من عدمه، ثم تنزيل كشوف الأسماء ليتأكد كل شخص من نتيجة طلبه.
منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
أصبح حاليًا من السهل الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر تنزيل كشوف المشمولين بالرعاية من الانترنت، ويتم ذلك عبر اتباع عدة خطوات بسيطة لن تستغرق سوى وقت قصير، وفيما يلي كيفية الإطلاع على الأسماء بالخطوات :
- الدخول الى منصة مظلتي التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية عبر الضغط على هذا الرابط.
- تسجيل الدخول عبر كتابة بيانات الحساب الشخصي.
- تحديد رقم الوجبة الأخيرة.
- إدخال المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة بشكل صحيح ودقيق.
- الضغط على عرض “الأسماء” لتظهر لك بعد عدة دقائق الأسماء المستحقة للحصول على الدعم.
- يمكنكم بعد ذلك تحميل كشوف الأسماء لتسهيل عملية البحث عن الاسم.