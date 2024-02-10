حملها pdf ⭕️⭕️⭕️ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق عبر منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

نظرًا لتساؤل الكثيرون حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وهل اسمهم من ضمنها أم لا وهل تم قبولهم للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة أم لم يتم قبولهم، أتاحت الآن وزارة التضامن بالعراق إمكانية الإطلاع على الأسماء التي تشملها الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وذلك عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وبالتالي يمكن لأي مواطن معرفة قائمة الاسم والبحث عن اسمه فيها، حيث أنه بعد تقديم الطلب تقوم الجهات المعنية ببحث الحالة المادية والاجتماعية للمتقدم ومن ثم النظر في استحقاقه للدعم من عدمه، ثم تنزيل كشوف الأسماء ليتأكد كل شخص من نتيجة طلبه.