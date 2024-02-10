تردد القنوات الناقلة مباراة الأردن وقطر اليوم في نهائي كأس أمم أسيا 2023.. ثبت القناة وتابع المباراة من منزلك

استطاع النشامى أن يتغلب على كوريا الجنوبية في مباراته الأخيرة وحجزه مكانه بالدور النهائي في كأس أمم أسيا مواجهًا اليوم العنابي، وهذا ما جعل المواطنين من الوطن العربي يتساءلون عن تردد القنوات الناقلة مباراة الأردن وقطر اليوم، حيث مباراة تاريخية عربية فريدة للغاية، ونذكر لكم القنوات الناقلة للمباراة وتردداتها عبر موقعنا “البديل”.

تردد القنوات الناقلة مباراة الأردن وقطر

حجز العنابي والنشامى مقعدًا في كأس أمم أسيا في الدور النهائي ويتواجها اليوم في جولة قوية للغاية، وتُنقل المبارة على باقة من القنوات الرياضية والتي تقوم بتقديم تغطية حصرية للمباراة على شاشتها، وتأتي القنوات على النحو التالي:

تردد قناه الكاس القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11919. استقطاب: أفقي. تصحيح الخطأ: 3/4. معدل الرمز: 27500.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11013. الرمز: 27498. استقطاب: أفقي.

تردد قناة SSC 1 HD القمر الصناعي: عرب سات. تردد: 12418. استقطاب: أفقي. رمز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرابعة الرياضية القمر الصناعي: نايل سات. تردد: 12563. استقطاب: أفقي. ترميز: 27500.



موعد مباراه الاردن وقطر نهائي كاس اسيا

وضحنا لكم تردد القنوات الناقلة مباراة الأردن وقطر اليوم، حيث يمكن متابعة مباراة الاردن وقطر كاس اسيا من خلال واحدة من هذه القنوات، وعن موعدها فيحتضنها ملعب لوسيل، وتنطلق صافرة البداية بهذا الموعد:

اليوم السبت 10 فبراير 2024، وذلك الساعة 5:00 بتوقيت مصر.

الساعة 6:00 على توقيت قطر والأردن والمملكة العربية السعودية.

الساعة 7:00 بتوقيت الإمارات.

وعن حكم نهائي كاس اسيا 2023، فقد تم اختيار الصيني “مانينج”، حيث سيقوم بإدارة المباراة النهائية اليوم بين المنتخبين.