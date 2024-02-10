المواجهة المنتظرة.. موعد مباراة نيجيريا وساحل العاج في نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة نيجيريا وساحل العاج في نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 هذا ما يهتم به عشاق الساحرة المستديرة الآن ويترقبون المباراة بفارغ من الصبر، يخوض نيجيريا مواجهة أكثر تحدي وقوزة أمام فريق ساحل العاج، استطاع فريق نيجيريا أن يحقق الفوز في مباراة النصف النهائي أمام جنوب أفريقيا وحقق الفوز في ضربات الجزاء بنتيجة 4-2.

كما حقق فريق ساحل العاج الفوز في مباراة النصف النهائي يوم الأربعاء الماضي 7 من فبراير الجاري أمام جمهورية الكونغو بنتيجة 1-0، وخرج الكونغو وجنوب أفريقيا بعدها من منافسة النهائي لخوض مباراة الفوز بالمركز الثالث، لكن الفرصة الأكبر كانت لفريق ساحل العاج ونيجيريا، لذا ترقبوا معنا كي نتعرف سوياً على موعد مباراة نيجيريا وساحل العاج في نهائي كأس أمم أفريقيا 2024.

موعد مباراة نيجيريا وساحل العاج في نهائي كأس أمم أفريقيا 2024

ساحل العاج ونيجيريا من الفرق الافريقية القوية وهذا ما جعلهم يصلون لتلك المرحلة ويتخطى كل المباريات السابقة من بداية البطولة، التي انطلقت في 13 من يناير 2024، وغداً الأحد الموافق 11 من فبراير المواجهة النهائي من كأس الأمم الأفريقية بين الفريقين نيجيريا وساحل العاج، تقام مباراة الفريقين على ملعب الحسن تارا.

كما ينطلق البث الحي والمباشرة لمباراة نيجيريا وساحل العاج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر مساءً حسب توقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة نيجيريا وساحل العاج

يتم نقل مباراة ساحل العاج ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية بشكل مباشر وحصري عبر القنوات التالية:.

قناة المغربية الرياضية الارضية والتعليق بصوت محمد العدالي والذي يأتي ترددها على النحو التالي

الاستقطاب افقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الترميز 27500.

التردد: 11569

كما يتم إذاعة البث الحي المباشر للمباراة عبر شاشة قناة bein AFCON 1 بصوت المعلق الشهير حفيظ دراجي