“بادر بالتسجيل الان” رابط  التقديم على منحة 300 دينار تونس 2024 وشروط الحصول على المنحة الفورية

يرغب العديد من المواطنين في مختلف أنحاء دولة تونس بالتسجيل بمنحة الـ 300 دينار تونسي، حيث إن هذه المنحة موجهة إلى شريحة كبيرة من المواطنين داخل كافة المحافظات، ويتم الإشراف عليها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية مع مراعاة بأنه في حالة إذا لم تنطبق البيانات التي يتم إدخالها على الشخص المتقدم يتم استبعاده على الفور من التسجيل في المنحة.

ما هي شروط التسجيل في منحة الـ 300 دينار تونس

من أجل القيام بالتسجيل في منحة الـ 300 دينار تونس التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، يُرجى اتباع الشروط التي تتمثل في التالي:-

يجب أن يكون الشخص الراغب في التقديم تونسي الجنسية.

كذلك يجب وألا يكون موظفًا في إحدى القطاعي الخاص أو العام.

ألا يتخطى دخل الشخص المتقدم عن 180 دينار تونسي لكي يحق له التسجيل في البرنامج والحصول على قيمة المنحة.

إرفاق جميع المستندات الخاصة بالشخص المتقدم في كافة الخانات المخصصة لذلك.

كيفية التقديم في منحة الـ 300 دينار تونس

جاءت أهم خطوات القيام بالتقديم في منحة الـ 300 دينار تونس أمام جميع المتقدمين، وفقًا لما يأتي:-