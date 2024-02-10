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“بادر بالتسجيل الان” رابط التقديم على منحة 300 دينار تونس 2024 وشروط الحصول على المنحة الفورية
يرغب العديد من المواطنين في مختلف أنحاء دولة تونس بالتسجيل بمنحة الـ 300 دينار تونسي، حيث إن هذه المنحة موجهة إلى شريحة كبيرة من المواطنين داخل كافة المحافظات، ويتم الإشراف عليها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية مع مراعاة بأنه في حالة إذا لم تنطبق البيانات التي يتم إدخالها على الشخص المتقدم يتم استبعاده على الفور من التسجيل في المنحة.
ما هي شروط التسجيل في منحة الـ 300 دينار تونس
من أجل القيام بالتسجيل في منحة الـ 300 دينار تونس التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، يُرجى اتباع الشروط التي تتمثل في التالي:-
- يجب أن يكون الشخص الراغب في التقديم تونسي الجنسية.
- كذلك يجب وألا يكون موظفًا في إحدى القطاعي الخاص أو العام.
- ألا يتخطى دخل الشخص المتقدم عن 180 دينار تونسي لكي يحق له التسجيل في البرنامج والحصول على قيمة المنحة.
- إرفاق جميع المستندات الخاصة بالشخص المتقدم في كافة الخانات المخصصة لذلك.
كيفية التقديم في منحة الـ 300 دينار تونس
جاءت أهم خطوات القيام بالتقديم في منحة الـ 300 دينار تونس أمام جميع المتقدمين، وفقًا لما يأتي:-
- أن يتم التوحه إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الرسمي.
- كذلك يجب الضغط على زر “تسجيل الدخول”.
- بعدها يُرجى القيام بإدخال رقم التعريف وكلمة السر.
- ومن ثم يتم اختيار منحة الـ 300 دينار تونس.
- إدخال جميع المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.
- إدخال كافة المستندات المعنية بالقبول.
- التأكد من الوثائق والوثائق التي يتم إدخالها.
- ليتم في النهاية الضغط على زر “حفظ”.