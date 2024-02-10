الفراخ بقت برخص التراب.. انخفاض جنوني يضرب اسعار الفراخ اليوم السبت 10 فبراير 2024.. اشتري وخزني ياست الكل!!

صعدت تكلفة الدواجن مؤخرًا في الأسواق، مستمرة في مسارها التصاعدي الذي بدأته قبل أسبوع ويعود سبب هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية للإنتاج سجلت أسعار العلف ارتفاعًا من 22 ألف جنيه للطن إلى 32 ألف جنيه، يوفر موقع البديل اليكم قائمة بأسعار الدواجن والبيض حديثة ليوم السبت الموافق 10 فبراير 2023، ضمن النشرة التي يشارك فيها تكاليف متنوعة من السلع والمنتجات.

اسعار الفراخ اليوم السبت

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة تراجعاً لتصل إلى 91 جنيهاً مقارنةً بـ 94 جنيهاً في الفترة السابقة، ويرتفع سعرها عند الوصول إلى المستهلك إلى 100 جنيه. وفي السياق ذاته، بلغ سعر الدواجن البالغ عند المزارع 78 جنيهاً للكيلو جرام، وتتوفر للمشتري بسعر 85 جنيهاً، مقارنة بـ 55 جنيهاً الذي كانت عليه قبل بضعة أيام.

بلغت تكلفة الكيلوجرام الواحد من لحم الساسو، وهو نوع من الدواجن المعروفة يتميز بلونه الأحمر، إلى 110 جنيهات مصرية، ليصبح سعر البيع للمستهلك نحو 120 جنيها مصريا.

يبلغ ثمن كيلوجرام الدواجن المحلية في المزرعة حوالي 125 جنيهًا مصريًا، بينما يصل السعر لدى الزبائن إلى 135 جنيهًا.

حالياً، في بعض الأسواق وتبعاً للموقع الجغرافي، ارتفع سعر كيلوغرام البانيه ليبلغ 220 جنيهًا مصريًا، وذلك بعد أن كان يُباع بسعر 160 جنيهًا منذ عدة أسابيع.

يتراوح سعر كيلوجرام الأوراك من 90 إلى 105 جنيهات مصرية لكل كيلوغرام.

يتراوح ثمن الكبد والقوانص ما بين تسعين إلى مائة جنيه مصري لكل كيلوجرام.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يختلف ثمن كيلوجرام البط الفرنسي بين 60 و65 جنيهًا مصريًا.

يختلف ثمن بط المولارد بين 65 و75 جنيهاً مصرياً

وحقق سعر البط اليوم المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض