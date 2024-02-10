“حملها pdf”كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية خلال الساعات الأخيرة عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وعدم الازدحام داخل المكاتب والهيئات الحكومية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية والشروط التي أعلنت عنها الوزارة .

برنامج الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق لعدد كبير من الأسر العراقية الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة وسط الغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية بسبب ارتفاع سعر الدولار، والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية خلال الآونة الأخيرة.

وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

في البداية يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق على الإنترنت.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية .

اضغط على الوجبة المراد الإستعلام عنها.

ثم اضغط على تحميل الكشوفات .

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

إذا وجدت اسم المواطن الذي تبحث عنه يرجى الإطلاع على تاريخ الميلاد، لعدم تشابه الأسماء.

أما في حالة عدم العثور على اسم المستفيد انتظر نزول باقي الكشوفات.

ما هي شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية