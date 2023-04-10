تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass الجديد 2023 نايل سات وعرب سات لمتابعة المباريات بجودة عالية

تعتبر شبكة الكأس للقنوات كواحدة من الخدمات التي تقدم للمشاهدين مجانًا، وتركز بشكل خاص على نقل المباريات ذات الأهمية والشدة، إذ تُعَد هذه القناة واحدة من أبرز الخيارات في مجال الرياضة، تتميز القناة القطرية بوجود عدد كبير من خبراء ومعلقين مميزين، وأعلنت القناة عن عرض جميع المباريات المهمة التي تجرى حاليًا، بما في ذلك كأس العالم بالتعاون مع شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية.

قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass

تشكل مجموعة القنوات المتخصصة ببث مباريات كأس العالم مجموعة من القنوات الرياضية المحلية التابعة لدولة قطر، تتمتع بشهرة واسعة جده في مختلف الأوساط الرياضية ولاقت إقبالاً كبيرًا من قبل المشجعين في الفترة الأخيرة، هي مجموعة من القنوات المفتوحة المميزة التي تعرض محتواها على مدار الساعة بدون توقف أو انقطاع، وأعلنت عن بث مباريات دوري أبطال آسيا، تتضمن الأحداث الرياضية المهمة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي وكأس الأمم الآسيوية، إضافة إلى بطولات كرة القدم في تونس وقطر، بالإضافة إلى مباريات كأس أمير قطر وبطولة الكأس العربي الخليجي.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass الجديد 2023

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 27500.

معدل الترميز : ⅚.

التردد : 11919.

القمر الصناعي : نايل سات

تردد القناة علي عرب سات

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 27500.

معدل الترميز : ¾.

التردد : 12245.

القمر الصناعي : عرب سات.

مميزات قناة الكأس الرياضية