تردد القنوات
نزلها حالا.. استقبل تردد قناة dmc على الأقمار الصناعية
تردد قناة dmc
تردد قناة dmc، قناة دي ام سي منذ انطلاقها نجحت في جذب جمهور كبير اليها لما تقدمه من برامج وأعمال فنية مميزة وحصرية، ومع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك يبحث الكثيرون عن تردد قناة dmc لمتابعة ما ستعرضه من مسلسلات لأشهر النجوم المصريين، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية.
تردد قناة dmc على الأقمار الصناعية
تعد حاليًا تردد قناة dmc من أفضل القنوات الفضائية المصرية والتي يتابعها ملايين المشاهدين من داخل مصر وخارجها، وتحرص القناة منذ انطلاقها على تقديم مجموعة من المسلسلات بشكل حصري بالإضافة الى البرامج المتنوعة سواء ترفيهية أو إخبارية أو دينية، ومن أشهر برامجها برنامج أتوبيس السعادة والسيرة وصاحبة السعادة وماما دوت أم وغيرهم، وسعيًا لوصول القناة الى المشاهدين بأعلى جودة يتم تحديث التردد بشكل دوري، وللباحثين عن تردد القناة نستعرض لكم فيما يلي إعدادات الضبط :
- القمر الصناعي : نايل سات.
- التردد : 12092
- الاستقطاب : أفقي.
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
- الجودة : HD
تردد قناة dmc دراما على الأقمار الصناعية
قناة dmc دراما التي تعتبر واحدة من بين قائمة القنوات الفضائية الأعلى مشاهدة، حيث أنها تقوم بعرض المسلسلات الحصرية في أوقات مختلفة على مدار اليوم كله دون توقف، ومن أشهر الأعمال الفنية التي تُعرض على شاشة dmc دراما مسلسل الا أنا ومسلسل وبينا ميعاد ومسلسل أبو العروسة الجزء الثالث ومسلسل بين السطور وغيرهم، وجميع هذه المسلسلات لها شعبية كبيرة وجمهور واسع يحرص على متابعة أحداثها يوميًا، ولمحبي قناة دي ام سي دراما نقدم لكم فيما يلي تردد القناة وإعدادات الضبط على القمر الصناعي نايل سات :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11449
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
- الجودة : HD