نزلها حالا.. استقبل تردد قناة dmc على الأقمار الصناعية

تردد قناة dmc على الأقمار الصناعية

تعد حاليًا تردد قناة dmc من أفضل القنوات الفضائية المصرية والتي يتابعها ملايين المشاهدين من داخل مصر وخارجها، وتحرص القناة منذ انطلاقها على تقديم مجموعة من المسلسلات بشكل حصري بالإضافة الى البرامج المتنوعة سواء ترفيهية أو إخبارية أو دينية، ومن أشهر برامجها برنامج أتوبيس السعادة والسيرة وصاحبة السعادة وماما دوت أم وغيرهم، وسعيًا لوصول القناة الى المشاهدين بأعلى جودة يتم تحديث التردد بشكل دوري، وللباحثين عن تردد القناة نستعرض لكم فيما يلي إعدادات الضبط :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12092

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الجودة : HD