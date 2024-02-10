نزل تردد قناة نجوم هوليوود الجديد 2024 وتابع أفلام الأكشن والرعب على مدار اليوم

تعتبر قناة نجوم هوليوود من أهم قنوات الأكشن والرعب التي زاد البحث عن ترددها في الفترة الأخيرة، حيث إن القناة هي متخصصة في بث الأفلام الأجنبية ومسلسلات الإثارة والتشويق التي تنفرد بها عن باقي القنوات الفضائية الأخرى، إضافة إلى أنها عملت على جذب ملايين المشاهدات والمتابعين في الفترة الأخيرة، كما أنها تتميز بسهولة استقبال ترددها ومشاهدة كل ما هو جديد في عالم الأكشن.

تردد قناة نجوم هوليوود على النايل سات

جاءت أهم المعلومات حول التردد الجديد لقناة هوليوود على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة هوليوود هو النايل سات.

بينما التردد الجديد لقناة هوليوود يكون 12562.

استقطاب قناة هوليوود فهو رأسي.

إضافة إلى أن معدل الترميز الخاص بالقناة هو27500.

طريقة تنزيل قناة هوليوود رعب

هناك بعض الخطوات ليتم القيام بتنزيل التردد الجديد لقناة هوليوود رعب على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا لما يلي:-