تابع لايف HD مباراة قطر والاردن بث مباشر 1 beIN SPORTS AFC في نهائي كأس آسيا

جماهير بالملايين من شتى دول العالم يبحثون الآن عن موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024، كما يترقب البعض انطلاق صافرة هذا اللقاء على أحر من الجمر، يدخل فريق قطر في مواجهة جديدة أمام نظيره الأردن في نهائي كأس آسيا، لعب قطر دور مهم ومميز للغاية في المباريات السابقة أمام الكثير من الفرق الرياضي، وأخر مباراة للفريق قبل حسم الصعود إلى المباراة النهائية بين فريق إيران مما تصدى الفريق للضربات واستطاع أن يحصد لقب الفوز في مباراة النصف النهائي بنتيجة إيجابية 3-2، وأصبح قطر يتصدر مجموعته A برصيد 9 نقاط لأنه لعب 3 مباريات ولم يخسر في أي مباراة

بث مباشر قطر والأردن نهائي كأس آسيا

بينما يحتل فريق الأردن الترتيب الثالث في المجموعة E برصيد 4 نقاط، ويسعى الفريقين بكل جهد لتقديم مباراة جيدة اليوم، ترقبوا السطور التالية وسوف تحصلون على موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024.

تابع لايف HD مباراة قطر والاردن تويتر

اليوم السبت 10 من فبراير تهتز أرضية ملعب استاد لوسيل باللقاء المرتقب بين قطر والأردن، حيث يخوض الفريقين منافسات قوية جداً على أتم الاستعداد إليها منذ الفوز في مباراة النصف النهائي، وسوف تنطلق صافرة حكم اللقاء الصيني ما نينج في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة 6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 7 مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

مباراة قطر والاردن تويتر

هناك قائمة كبيرة من القنوات الرياضية تجهز منذ ساعات لنقل البث المباشر لنهائي كأس أمم آسيا لموسم 2024

القناة الرسمية الأولى 1 beIN SPORTS AFC.

القناة الثانية بي ان سبورت القطرية المفتوحة.

منصة شاهد VIP.

قناة SSC Sports.

قناة أبو ظبي آسيا.

قناة الرابعة العراقية.

الكأس أكسترا.

قناة SSC extra.

قناة 2 beIN SPORTS AFC.

تشكيلة الأردن المتوقعة في نهائي آسيا

يحرص المدير الفني لمنتخب الأردن أن يضع تشكيلة مميزة لكي يواجهه فريق الأردن نظيره قطر ويحقق الفوز وتأتي التشكيلة المتوقع على النحو التالي:.

حراسة المرمى: يزيد ابو ليلى.

منطقة خط الدفاع: يزن أبو العرب-عبدالله نصيب- براء مرعي.

وفي منطقة خط الوسط: نزار الرشدان-محمد أبوحشيش- إحسان حداد- نور الروابدة.

الهجوم: يزن النعيمات- محمود المرضي- موسى التعمري.

تشكيلة قطر أمام الأردن

يهتم المدرب الأسباني المنتخب القطري أن يجعل تشكيلة الفريق مختلفة عن كل مرة نظراً لأهمية المباراة لكي يغلق كل المنافذ على فريق الأردن للسيطرة على اللقاء واستحواذ الأهداف للتتويج بلقب البطولة وتأتي التشكيلة كما يلي:.

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: جاسم جابر- بيدرو ميغيل كوريا-المهدى على- لوكاس مندس.

خط الوسط: أحمد فتحي -محمد وعد- همام الأمين.

خط الهجوم: يوسف عبدالرزاق-أكرم عفيف- المعز على.