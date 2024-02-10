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“هتاخد خدمات ببلاش” الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 moss.gov.eg
كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية كارت الخدمات المتكاملة الذي يُمكن حامله من الحصول على العديد من الخدمات المميزة من المؤسسات الحكومية كالمستشفيات والنوادي العامة والهيئات التابعة لوزارة الإسكان وغيرها، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ومدة استخراجه.
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
يمكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر الانترنت دون الحاجة للتوجه الى مكاتب الوزارة للاستفسار أو السؤال، حيث تتيح لهم وزارة التضامن العديد من الخدمات الالكترونية على موقعها الإلكتروني الرسمي، كل المطلوب هو إدخال الرقم القومي للمستعلم على أن تكون البطاقة سارية المدة، وفيما يلي نوضح لكم كيفية الاستعلام بالخطوات :
- الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الالكتروني الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من بين البرامج والخدمات المتاحة يختار المستخدم خدمة كارت الخدمات المتكاملة.
- ثم يقوم بالضغط على “استعلام طلبات” للاطلاع على معلومات الكارت الخاص به.
- سيُطلب من المستخدم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
- ثم عليه الضغط على أيقونة “بحث”.
- ليتم عرض كافة المعلومات المتعلقة بكارت الخدمات المتكاملة للشخص المستعلم.
- كما يمكن التقدم بطلب استخراج الكارت الكترونيًا أيضًا وذلك للتيسير على المواطنين والتخفيف من معاناتهم أثناء إنجاز تلك الإجراءات.
ما هي المدة الزمنية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
بعد التقدم بطلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة سيتم استخراجه خلال مدة أقصاها 40 يومًا وذلك وفقًا لتصريحات السيد خليل محمد مدير إدارة التأهيل لذوي الهمم في وزارة التضامن الاجتماعي، وبعد استخراجه سيصبح بإمكانو صاحب الكارت الاستفادة من الخدمات المتعددة التي توفرها الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصة أثناء التعامل مع المؤسسات العامة المختلفة.