“هتاخد خدمات ببلاش” الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 moss.gov.eg

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر الانترنت دون الحاجة للتوجه الى مكاتب الوزارة للاستفسار أو السؤال، حيث تتيح لهم وزارة التضامن العديد من الخدمات الالكترونية على موقعها الإلكتروني الرسمي، كل المطلوب هو إدخال الرقم القومي للمستعلم على أن تكون البطاقة سارية المدة، وفيما يلي نوضح لكم كيفية الاستعلام بالخطوات :