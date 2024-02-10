مبروكـ.. تحميل pdf قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من خلال منصة مظلتي أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق والذي أعلنت عنه الحكومة العراقية، كما توجد بعض الشروط المطلوبة الواجب توافرها في الشخص المتقدم من أجل الاستفادة من دعم الدولة للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وهذه الخطوات هي

رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية هو منصة مظلتي https://spa.gov.iq/umbrella/index.aspx

يمكن من خلال هذا الرابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عند اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من الخيارات المعروضة.

قم بعد ذلك بالضغط على كلمة إرسال الطلب الخاص بالوجبة الأخيرة وبعدها قم باختيار كلمة اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية.

سوف تظهر العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الأماكن المخصصة لهم.

عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة استعلام وبعدها سوف نحصل على ملف به اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

ما هي شروط الحصول على الوجبة الأخيرة

توجد العديد من الشروط المختلفة الواجب توافرها من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق وهذه الشروط هي: