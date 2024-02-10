“لدعم الشهداء في العراق” .. تعرف على كيفية التسجيل في المنحة العقارية للشهداء وأهم الأوراق المطلوبة 2024

تعلن الحكومة العراقية عن فرصة قيمة لدعم أسر الشهداء من خلال المنحة العقارية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى بناء مجتمعات سكنية متكاملة لعائلات الشهداء، وتأتي هذه المنحة كجزء من التزام الدولة بتقديم الدعم الشامل لأبناءها الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الوطن، كما أعلنت مؤسسة الشهداء العراقية عن تخصيص أكثر من 30 مليون دينار عراقي لدعم هذه المبادرة الرائعة، مما يمثل إلتزامًا جادًا بتوفير بيئة سكنية ملائمة لعائلات الشهداء الذين قدموا تضحياتهم من أجل الوطن، ولكل من يرغب للاستفادة من هذا الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة العراقية، يمكنه التسجيل في المنحة العقارية باتباع الخطوات التي سوف نستعرضها من خلال موقع ” البديل”.

خطوات التسجيل في المنحة العقارية

تهدف المنحة العقارية لأسر الشهداء في العراق إلى توفير مجمعات سكنية في مناطق مختلفة مثل المثنى والرمادي، والراغبين في التسجيل، يجب الخطوات التالية.

قم بزيارة منصة “اور” الإلكترونية.

سجل في المنصة من خلال إنشاء حساب جديد.

انقر على المنحة العقارية للشهداء.

اضغط على “دخول”.

أدخل بياناتك الشخصية ورقم الهاتف بدقة وبدون أخطاء إملائية.

قدم كل الوثائق المطلوبة للتسجيل في المنحة.

انتظر لفترة قصيرة، وبعد انتهاء فترة الانتظار، ستصل رسالة تؤكد نجاح التسجيل.

اضغط على تحميل الاستمارة.

ستظهر وثيقة تحتوي على رقم الطلب ورمز الاستجابة الخاص بك.

احتفظ بهذه الوثيقة على هاتفك أو قم بطباعتها.

الوثائق المطلوبة للتقديم

للحصول على المنحة العقارية للشهداء في العراق لعام 2024، يجب على المتقدم تقديم مجموعة من الأوراق وإرفاقها أثناء عملية التسجيل.