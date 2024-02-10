استعلم 【﻿من　هنا】 عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2024 موقع نتائجنا

نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2024 موقع نتائجنا التي كثر البحث عليها منذ أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق فور انتهاء عملية التصحيح والتدقيق، فنتائج السادس الإعدادي تمثل أهم مرحلة تعليمية في العراق والتي بعدها يحدد الطالب أو الطالبة وجهته التعليمية بعد ذلك، ومن خلال موقعكم البديل نبين لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2024 عبر موقع نتائجنا

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي عبر موقع نتائجنا بمجرد ظهور النتيجة، وإعلانها على موقع وزارة التربي العراقية وموقع نتائجنا المتخصص بإعلان النتائج لجميع المراحل التعليمية في العراق، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا.

النزول أسفل الصفحة، لتجد جدول من ثلاث صفوف يشمل جميع المحافظات.

في حالة إعلان النتيجة يكتب أمام المحافظة تم الرفع، اضغط تنزيل من الصف الثالث.

يتم تحميل كشوفات النتيجة بصيغة pdf، حيث يمكن الدخول عليها باسم الطالب للاستعلام عن نتيجته.

موعد اعلان نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2024

من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي خلال الساعات القليلة المتبقية، حيث تم الانتهاء من الامتحانات منذ فترة، ليبدأ بعدها عملية التصحيح والتدقيق ومراجعة الدرجات والتأكد من استحقاق كل طالب وطالبة درجته دون زيادة أو نقصان، ثم يتم بعد ذلك رفع النتيجة على المنصات الرسمية، وهي موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا.