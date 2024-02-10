“وزارة المالية العراقية” توضح رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين لشهر مارس 2024

يرغب العديد من المواطنين في العراق بالاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين الجديدة البالغ قدرها نحو 100 ألف دينار عراقي، على أن يتم صرفها لجميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية وذلك دون المليون دينار، إضافة إلى أن هذه الزيادة تُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي عن الكثير من المتقدمين، ويمكن الاستعلام عنها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية الرسمي.

بعد ذك يتم إدخال اسم المواطن ورقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

بعدها يُرجى الضغط على زر “الاستعلام عن الرواتب”.

القيام بإدخال جميع التفاصيل المتعلقة بالمتقدم.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب وبالزيادة الأخيرة.

ما هي شروط التقديم على رواتب المتقاعدين بالعراق؟

يمكن التسجيل في هيئة التقاعد الوطنية، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة تتمثل في الأتي:-

أن يكون الشخص التقدم حاصل على الجنسية العراقية.

مقيم في دولة العراق.

أن يكون موظفًا في إحدى القطاعين الخاص أو العام.

إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول.

كذلك يجب وأن يقوم بسداد جميع الرسوم الخاصة بالاشتراك في الهيئة.

أن تبلغ فترة عمل المتقدم 20 عاما.

يذكر أن توزيع رواتب المتقاعدين بالزيادة البالغ قدرها 100 دينار عراقي يكون يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، حتى أنه من المتوقع صرف الراتب بداية شهر مارس المقبل 2024 ليحصل عليه جميع المشتركين في مختلف محافظات العراق.