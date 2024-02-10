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“عيش ذكريات شباب المستقبل مع طفلك” .. تردد قناة سبيستون الجديد 2024 على الأقمار الصناعية
تردد قناة سبيستون الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات
تتميز قناة سبيستون بمكانة كبيرة في عالم القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية التي تستهدف الأطفال، بما في ذلك الأنيميشن، المغامرات، الألعاب، والبرامج التعليمية، وقد تم تغيير تردد القناة على النايل سات وعرب سات، ويمكنك الآن متابعة محتواها المميز بعد أن نستعرض الترددات الجديدة للقناة على الأقمار الصناعية.
تردد سبيستون الجديد 2024
قامت القناة بتحديث ترددها على النايل سات وعرب سات لضمان تحسين جودة البث وتوفير تجربة مشاهدة أفضل للمشاهدين، إليك التردد الجديد على النايل سات.
- التردد: 11758.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
أما بالنسبة لتردد القناة الجديد على عرب سات.
- التردد: 12341.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ:5/6.
تثبيت القناة على التلفزيون في ترددها الجديد
لتحميل تردد القناة على شاشة التلفاز، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بالنقر على زر القائمة الموجود على جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي.
- اختر خيارات من القائمة العلوية المعروضة على الشاشة.
- في القائمة الخيارات، ابحث عن خيار “التثبيت اليدوي” أو “التثبيت اليدوي للقنوات”.
- بعد ذلك، ستظهر لك قائمة بالأقمار الصناعية المتاحة، حدد القمر الصناعي المناسب الذي يبث عليه القناة.
- أدخل بيانات التردد الجديدة بدقة، بما في ذلك التردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.
- بمجرد إدخال البيانات، انتقل إلى خيار “حفظ” أو “تأكيد” لتثبيت التردد الجديد.
- قم بالانتظار حتى يقوم الجهاز بتحميل وحفظ الإعدادات الجديدة.
- بعد ذلك، يمكنك البحث عن القناة في قائمة القنوات المتاحة على جهاز التلفاز والتمتع بمشاهدتها.