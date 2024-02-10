“عيش ذكريات شباب المستقبل مع طفلك” .. تردد قناة سبيستون الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تتميز قناة سبيستون بمكانة كبيرة في عالم القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية التي تستهدف الأطفال، بما في ذلك الأنيميشن، المغامرات، الألعاب، والبرامج التعليمية، وقد تم تغيير تردد القناة على النايل سات وعرب سات، ويمكنك الآن متابعة محتواها المميز بعد أن نستعرض الترددات الجديدة للقناة على الأقمار الصناعية.

تردد سبيستون الجديد 2024

قامت القناة بتحديث ترددها على النايل سات وعرب سات لضمان تحسين جودة البث وتوفير تجربة مشاهدة أفضل للمشاهدين، إليك التردد الجديد على النايل سات.

التردد: 11758.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

أما بالنسبة لتردد القناة الجديد على عرب سات.

التردد: 12341.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

تثبيت القناة على التلفزيون في ترددها الجديد

لتحميل تردد القناة على شاشة التلفاز، يمكن اتباع الخطوات التالية: