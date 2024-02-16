اتحدد رسمي .. موعد الاختبارات النهائية 1445 الفصل الثاني العد التنازلي

بدأ الكثير من طلبة المدارس والجامعات وأولياء الأمور يقومون بالتساؤل عن تاريخ بدء الاختبارات النهائية 1445 الفصل الثاني، وقد نوهت وزارة التعليم السعودية عن الموعد الرسمي لبدء اختبارات نهاية الترم الثاني لجميع المراحل الدراسية، بما فيهم الجامعات، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم تفاصيل موعد انتهاء الدراسة للترم الثاني، وموعد بدء الترم الثالث.

موعد الاختبارات النهائية 1445

أعلنت الوزارة السعودية عن أنه تم تغيير موعد الاختبارات النهائية وتقديمها عدة أيام، وذلك للفصل الدراسي الثاني وتم وهذا بسبب انه سوف يكون يوم الاختبار موافق اجازه ويوم التأسيس الوطني، وهو يوم وطني هام في المملكة ويتم تقديم عطلة إلى كل المواطنين بمناسبة هذا اليوم.

وقد تم الاتفاق على أن يتم الانتهاء من اختبارات الفصل الثاني يوم 21 فبراير لعام 2024، وبهذا تبدأ إجازة الفصل الثاني لعام 1445 في هذا اليوم، وسوف يكون الخميس هو أول يوم إجازة الفصل الثاني وهو يوم أيضاً يوم عيد التأسيس الوطني الموافق 22 فبراير لعام 2024.

متي يتم بدء الدراسة للفصل الدراسي الثالث

بعد أن يتم الانتهاء من اختبارات الفصل الثاني يحصل الطلاب على عطلة الترم وهي لمدة 10 أيام.

ليتم الرجوع للدراسه مرة أخرى لبدء الفصل الثالث وتكون مدة الترم 3 أشهر دراسية.

وسوف تكون بداية الفصل الثالث في يوم 3 لشهر مارس ويحتوي هذا الترم على العديد من الإجازات الطويلة.

وسوف يأتي شهر رمضان المبارك مع الدراسة ثم تأتي العطلة الرسمي لعيد الفطر المبارك خلال الدراسة في الترم الثالث.

أما نهاية الفصل الثالث سوف تكون في يوم 10 شهر يونيو.

أما اجازه نهايه الترم تكون لمدة شهرين، وسوف يكون الرجوع للدراسة في شهر أغسطس لعام 1446.

ما هي إجازات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445