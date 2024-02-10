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“بمناسبة شهر الخير والبركات” .. اعرف سعر “قمر الدين” في رمضان 2024 وشوف الكيلو وصل كام في مصر
أسعار قمر الدين في رمضان 2024
يترقب الملايين من المسلمين بشوق قدوم شهر رمضان، والذي يتميز بطابعه الخاص والروحانيات، ويتميز هذا الشهر بتنوع أصناف الطعام والمشروبات، حيث يحتل قمر الدين مكانة خاصة يُستخدم في الوجبات ويُعتبر مشروبًا رمزيًا لهذا الشهر المبارك، ويأتي شهر رمضان لعام 2024 وسط تحديات اقتصادية صعبة، حيث يشهد ارتفاعًا في أسعار السلع نتيجة للأحداث العالمية التي أثرت على التجارة الدولية وتداول السلع، أدى هذا الوضع إلى زيادة معدلات التضخم، مما يجعل استعداد المسلمين لاستقبال هذا الشهر الفضيل يترافق مع تحديات اقتصادية تستلزم التكيف والإدارة الحكيمة للموارد.
أسعار قمر الدين في مصر
يعتبر قمر الدين بأنواعه المتنوعة جزءًا لا يتجزأ من التحضيرات لشهر رمضان، وتباع هذه الأصناف بأسعار مختلفة.
- قمر الدين أبو عوف: 120 جنية الوزن 400 جرام.
- قمر الدين سوري البارون: 74.95 جنية الوزن 400 جرام.
- قمر الدين سامو: 103.95 جنية الوزن 400 جرام.
- قمر الدين بدر الدين: 69.95 جنية الوزن 400 جرام.
- قمر الدين سوري أبوعوف: 97.95 جنية الوزن 400 جرام.
- قمر الدين مانجو بدر الدين: 62.95 جنية الوزن 400 جرام.
- قمر الدين البارون: 74.96 جنية الوزن 400 جرام.
- قمر الدين جميلة: 74.95 جنية الوزن 400 جرام.
- قمر الدين فيروز: 74.95 جنية الوزن 400 جرام.
- قمر الدين حاج أحمد: 74.95 جنية الوزن 400 جرام.
- قمر الدين حكاية: 30 جنية الوزن 400 جرام.
- قمر الدين فرح: 37.95 جنية الوزن 400 جرام.
- مسحوق قمر الدين (وزن 600 جرام): 80 جنية.
- مسحوق قمر الدين (وزن 250 جرام): 25 جنية.
- قمر الدين جوافة بدر الدين: 44 جنية.
- قمر الدين الهنا: 38 جنية.
- قمر الدين (سائب شرائح غير مغلف): 30 جنية.
- قمر الدين حاج عرفة: 90 جنية.
- قمر الدين توليدو: 74 جنية.