قدم دلوقتي .. شروط الحصول علي وظائف شركة البترول والاوراق المطلوبة

هام للغاية لكافة المهندسين حديثي التخرج احصل على وظيفتك بدون خبرة، فقد نوهت الشركة العامة للبترول عن أنها بحاجة لمجموعة من المهندسين المتخصصين بالبترول لسد حاجتها في أكثر من حوالي اثني وعشرون وظيفة، إذا كنت ترغب في اقتناء هذه الفرصة التي لا تعوض اطلع على الشروط الخاصة بالتقديم وجهز أوراقك وسجل، وسنتولى مهمة توضيح التفاصيل الخاصة بالعمل لذلك تابعونا.

وظائف شركة البترول

إذا كنت ممن يرغبون في الحصول على وظيفة في هيئة البترول فيجب أن نخبرك بأن هناك شروط تم وضعها من قبل الشركة لكي يتطلع عليها كافة المهندسين الراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة قبل التقديم وفي حالة كونه غير مستوفي الشروط بأكملها فيجب أن يمتنع عن التقديم.

وبما أن الشروط هامة للغاية فسوف نقوم بتوضيحها لكم لكي تكونوا على علم بها، وفي حالة كونكم مؤهلين للتقديم على الوظائف جهزوا اوراق التقديم في الحال، وها هي الشروط:

شهادة رسمية تثبت الموقف الخاص بك في الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

اجتياز التدريب الذي يتم اختبارك فيه لمدة زمنية قدرها عام.

ان تكون حاصل على بكالوريوس في الهندسة تخصص بترول.

ان تكون من خريجي دفعة 2019 او الدفعات التي تليها.

أن يكون الحد الأدنى للتقرير التراكمي الخاص بك على مدار سنوات الدراسة جيد.

مستندات التقديم على وظائف الشركة العامة للبترول

بالخطوة الأولى يجب أن تطلع على الشروط المعلن عنها من قبل الشركة، وبالخطوة التي تليها يجب أن تطلع على قائمة المستندات الخاصة بالتقديم لكي تقوم بتوفيرها بأسرع وقت في نطاق موعد التسجيل على الوظائف، وها هي المستندات:

شهادة القيد التي تؤكد على أنك مهندس تم تسجيلك في نقابة المهندسين والبديل هو الكارنية الساري.

شهادة الميلاد الخاصة بك.

أوراق المؤهل الدراسي.

الاصل والصورة من بطاقة الرقم القومي.

الوظائف الشاغرة

يرغب الجميع في معرفة ما هي الوظائف المتاحة، لذلك سندرج لكم إياها، وها هي أبرز الوظائف المتاحة التي سيتم توطين المتقدمين فيها: