أخيرًا التأمينات حددته .. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

تزايدت عمليات البحث حاليا من قبل أصحاب المعاشات عن موعد حقيقي لصرف معاش شهر مارس المقبل 2024، حدث ذلك بعد قرار الرئيس السيسي بعد اجتماعه الأخير يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، وذلك بزيادة المعاشات15%، والتى من المقرر أن تصرف هذه الزيادة في أول شهر مارس المقبل 2024، نحن نرصد لكم في السطور التالية كافة المعلومات حول معاشات شهر مارس المقبل 2024، وقيمة المعاش كامل بعد الزيادة الجديدة لشهر مارس 2024.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

تبدأ الزيادة الجديدة 15% الخاصة بـ المعاشات والمستفيدين منها، والذين يصل عددهم إلى الآن حوالي ثلاثة عشر مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى حوالي 74 مليار جنيه، من شهر مارس القادم 2024، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

بعد قرار زيادة معاشات تكافل وكرامة بمعدل 15% هذه الفترة، بقيمة وصلت إلى 5.5 مليار جنيه، أصبحت الزيادة في عام فقط 55% من قيمة المعاش، بالإضافة إلى جعل مبلغ وقدره 41 مليار جنيهاً معاشات تكافل وكرامة في العام المالي القادم 2024-2025 ميلادي، ومن المقرر أن يكون أول أيام صرف معاش شهر مارس المقبل 2024، لأصحاب المعاشات هو يوم الجمعة 1 مارس 2024.

رابط الاستعلام عن معاش شهر مارس 2024

لقد أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر القدرة علي الاستعلام الفوري عن زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات وذلك من خلال الدخول الى بوابة الهيئة، ولمعرفة التفاصيل الخاصة بزيادة المعاشات الجديدة، وموعد صرف المعاشات بعد الزيادة التي حدثت مؤخرا للمعاشات الجديدة، عليك الدخول إلى هذا الرابط المرفق من جانب الوزارة.