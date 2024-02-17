يلا اعرف .. موعد قطع الكهرباء في محافظة الشرقية 2024

هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يتساءلون بصفة مستمرة على موعد الرسمي لانقطاع التيار الكهربائي بمحافظة الشرقية، بل إنه ارتفع العدد بشكل كبير جدا وأصبحت معظم المناطق طاقة صعوبة في عدم معرفة الموعد الرسمي للانقطاع وتخفيف الأحمال، كما أن هناك فريق عمل متخصص لعرض جدول قطع التيار الكهربائي لجميع محافظات مصر وليست محافظة الشرقية فقط؛ ولكن سوف نتحدث اليوم عن كامل التفاصيل التي تختص بهذه المحافظة والموعد الرسم للانقطاع.

موعد قطع الكهرباء في محافظة الشرقية

هناك موعد رسمي لقطع التيار الكهربائي بمحافظة الشرقية، وبعض المدن التي تتواجد في محافظة الشرقية والمراكز منها كل ما يلي :

مركز الحسينية، وقرية طارق بن زياد وجميع التوابع التي تتواجد بجانبها يتم قطع التيار الكهربائي بداية من الساعة 12:00 مساء وحتى الساعة 1:00 مساء.

قرية هربيط مركز أبو كبير وجميع تواعد وتوابعه يتم قطع التيار الكهربائي بداية من الساعة 12:00 وحتى الساعة 1:00 مساء.

مركز اولاد صقر في قرية أبو عينات وفي ترعة البطيخ وجميع توابع هذه المناطق يتم قطع التيار الكهربائي بداية من الساعة 12:00 مساء وحتى الساعة 1:00 مساء.

مواعيد قطع التيار الكهربائي في محافظة الشرفية