يلا اعرف .. موعد قطع الكهرباء في محافظة الشرقية 2024
هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يتساءلون بصفة مستمرة على موعد الرسمي لانقطاع التيار الكهربائي بمحافظة الشرقية، بل إنه ارتفع العدد بشكل كبير جدا وأصبحت معظم المناطق طاقة صعوبة في عدم معرفة الموعد الرسمي للانقطاع وتخفيف الأحمال، كما أن هناك فريق عمل متخصص لعرض جدول قطع التيار الكهربائي لجميع محافظات مصر وليست محافظة الشرقية فقط؛ ولكن سوف نتحدث اليوم عن كامل التفاصيل التي تختص بهذه المحافظة والموعد الرسم للانقطاع.
موعد قطع الكهرباء في محافظة الشرقية
هناك موعد رسمي لقطع التيار الكهربائي بمحافظة الشرقية، وبعض المدن التي تتواجد في محافظة الشرقية والمراكز منها كل ما يلي :
مركز الحسينية، وقرية طارق بن زياد وجميع التوابع التي تتواجد بجانبها يتم قطع التيار الكهربائي بداية من الساعة 12:00 مساء وحتى الساعة 1:00 مساء.
قرية هربيط مركز أبو كبير وجميع تواعد وتوابعه يتم قطع التيار الكهربائي بداية من الساعة 12:00 وحتى الساعة 1:00 مساء.
مركز اولاد صقر في قرية أبو عينات وفي ترعة البطيخ وجميع توابع هذه المناطق يتم قطع التيار الكهربائي بداية من الساعة 12:00 مساء وحتى الساعة 1:00 مساء.
مواعيد قطع التيار الكهربائي في محافظة الشرفية
مرکزههیا بقرية السلامون وجميع توائع توابعها يتم انقطاع التيار الكهربائي بها بداية من الساعة 12:00 لحد الساعة 1:00 مساء.
الزقازيق و منطقة الجوازات يتم قطع التيار الكهربائي بها في كفر العرب مساكن التجنيد في أول شارع الفاروق يتم قطع التيار الكهربائي بها بداية من الساعة 12:00 حتى الساعة 1:00 مساء.
التيار الكهربائي يتم فصله في منطقة قويسنا او في منطقة المعهد الفني في بدايه الساعه 12:00 وحتى الساعة 1:00 فصل التيار الكهربائي شبرا بخوم، كفر بني غريان، بداية من الساعة 2:00 ظهرا وحتى الساعة 3:00 عصرا.