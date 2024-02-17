من هُنــا .. رابط البوابة الإلكترونية للحج والعمرة 2024 بالمغرب

زادت عمليات البحث من خلال الكثير من المواطنين لطريقة التعرف على رابط المنصة الالكترونية للحج والعمرة، لأن الحج يعد من الفرائض الإسلامية التي يقوم بالبحث عنها العديد من المسلمين في كافة البلاد العربية، حيث قامت وزارة الحج والعمرة بإتاحة الفرصة أمام الحاج في الأول من يوم 20 /11 الماضي ودامت حوالي 4 أيام لكافة البلدان المتقدمة، حيث تم عمل قرعة الحج وكانت يوم السبت الماضي وهذا عند الساعة 10 من صباح يوم السبت بمركز الإدارة المركزية لمؤسسة السياحة بوزارة الحج والعمرة بالعباسية، وهذا بوجود ممثلي ووزارة الداخلية، لذلك سنتعرف عن طريق مقالنا عن خطوات التقديم في المنصة الالكترونية للحج والعمرة.

البوابة الإلكترونية للحج والعمرة

أكدت رئيس إدارة شركات السياحة الدكتورة سامية سامي بالوزارة على أن وصل عدد المتقدمين للقيام بالحج السياحي هذه السنة إلى حوالي 58217 مواطن من ضمنهم 60% من النساء و40% من الرجال، هذا زيادة إلى توفر عدد للحج الاقتصادي حوالي 37685 مواطن بنسبة حوالي 65%، هذا وقد كان عدد المتقدمين للقيام للحج البري إلى 12347 مواطن، ويمكن لكافة المتقدمين التقديم في المنصة الإلكترونية للحج وهذا عن طريق الآتي:

يجب الدخول أولا على الموقع الالكترونية للحج من هنا

وبعدها يتم ارفاق الرقم القومي التابع للمتقدم.

كما يجب ان يتم ارفاق كود التأكيد الموضح على الموقع

ومن ثم النقر على بحث.

وسوف توضح أمامك نتيجة معرفة النموذج فائز بالحج أو غير فائز.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب

ينبغي أن يكون الشخص جنسيته مغربية.

كما يجب على الشخص المتقدم أن يكون عنده القدرة المالية على تسديد كافة تكاليف الحج.

زيادة إلى أن لا يكون المتقدم قد قام بعمل أداء الحج من قبل عن العقد الماضي.

أخيراً يجب عمل اختبار PCR.

ومن المعروف أن يبدأ بالقيام بتسديد مبلغ الحج بالكامل بجميع الفروع الوطنية للبنوك منها بنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة، وأيضا مكتب الهيئة القومية للبريد المصرى علــى حساب مدفوعات حج القرعة الحكومية.

كما يقدر كافة المواطنين بالتقديم في القرعة بصورة رسمية وهذا عن طريق التوجه الى المنصة الخاص بالتقديم.