اعرف حالًا .. موعد قطع الكهرباء في الغربية- طنطا بالمواعيد والمناطق الجديدة

قامت رئاسة الوزراء بطرح موعد قطع الكهرباء في الغربية وسوف نعرفها من خلال هذا المقال وقد قامت هيئة شركة كهرباء جنوب الدلتا باتخاذ مهمة تحديد مواعيد قطع الكهرباء في طنطا وذلك تبعاً للخطة التي تم وضعها لترشيد الاستهلاك الكهربي في جميع أنحاء الجمهورية وقد تم الإعلان عن قرار جديد تم اتخاذه بشأن هذا الأمر وذلك بسبب لاعتراض الكثير من أولياء الأمور على المواعيد السابقة بسبب اختبارات الطلاب في المدارس.

موعد قطع الكهرباء في الغربية

فيما يلي المواعيد الخاصة بفصل التيار الكهربائي:

من المتوقع أن يتم قطع الكهرباء بدايةً من الساعة 1.50 بعد الظهر وحتى الساعة 3.10 عصرا.

ومن المتوقع أن يتم فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 2.50عصرًا وحتى الساعة 3.10.

ومن المتوقع أن يتم انقطاع التيار الكهربائي بداية من الساعة 3.50 عصرًا وحتى الساعة 4.10.

وسوف تنقطع الكهرباء بدايةً من الساعة 4.50 مساءًا وحتى الساعة 5.10.

وسوف يتم فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 5.50مساءًا وحتى الساعة 6.10.

وسوف يتم انقطاع الكهرباء بدايةً من الساعة 6.50 مساءًا وحتى الساعة 7.10.

ومن المتوقع أن يتم فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 7.50مساءًا وحتى الساعة 8.10.

كما أنه من المتوقع ان يتم انقطاع الكهرباء بدايةً من الساعة 8.50 مساءًا وحتى الساعة 9.10.

ماهي مواعيد فصل الكهرباء عن مدن الغربية

وسوف نعرض عليكم مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة الغربية ومدنها التي توجد بها وهو:

سوف يتم انقطاع الكهرباء في مدينة جنوب الدلتا يتم انقطاع التيار الكهربائي بدايةً من الساعة 12 ظهرا وحتى١ ظهرا.