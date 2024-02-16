قدم حالًا .. وظائف وزارة التموين بالمستندات والشروط المطلوبة 2024

تعتبر وظائف خالية في وزارة التموين فرصا مهمة للأفراد الباحثين عن فرص عمل في المجال الحكومي، ويبحث الشباب على المستندات المطلوبة والشروط التي يجب على المتقدمين توفيرها لضمان إمكانية المشاركة الناجحة في عملية التوظيف، حيث أنها فرصة ذهبية للباحثين عن عمل وللخريجين، لإيجاد وظيفة مناسبة براتب شهري ثابت.

وظائف وزارة التموين

للتقديم على الوظيفة المرموقة، يتعين عليك تقديم مجموعة من المستندات الأساسية لضمان شمولية الطلب وتوفير البيانات الضرورية، تتضمن هذه المستندات:

صورة طبق الأصل لشهادة المؤهل الدراسي، معتمدة من جهة العمل.

أصل شهادة ميلاد بصيغة الكمبيوتر.

صورة من الرقم القومي سارية.

أصل صحيفة الحالة الجنائية، حديثة.

أصل شهادات الخبرة العملية.

أصل شهادة حسن السير والسلوك من جهة العمل السابقة.

أصل بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل السابقة.

بيان معتمد ومختوم من جهة العمل السابقة يُبين عدم تورط المتقدم في جزاءات أو إحالة إلى المحاكم التأديبية أو الجنائية.

قائمة بالدورات التدريبية التي تم حضورها في مجال الوظيفة.

أربع صور شخصية حديثة بحجم 4×6 وخلفية بيضاء.

بيان يوضح الإنجازات السابقة ومقترحات التطوير في مجال الوظيفة، مدعومًا بالوثائق ذات الصلة.

مميزات وظائف وزارة التموين

وظائف التموين تتميز بعدة جوانب تجعلها محط اهتمام للعديد من الباحثين عن فرص عمل، من بين مميزات وظائف التموين: