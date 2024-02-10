“خزني يا ست الكل فراخ لرمضان” .. انخفاض في أسعار الفراخ في مصر اليوم السبت 10 فبراير 2024

أفصح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار الدواجن في المزارع إلى 84 جنيهًا للكيلو، مقارنةً بمستويات سابقة بلغت 94 جنيهًا، مما يشير إلى انخفاض قدره 10 جنيهات، وفي سياق متصل، أشار إلى تراجع أسعار طن الأعلاف يوم الجمعة الماضي بأكثر من 2000 جنيه، حيث بلغت 29.5 ألف جنيه للطن، حيث يُظهر هذا التطور تأثيرًا إيجابيًا على أسعار الدواجن في السوق المحلية، حيث يتم تقديم الدعم للمستهلكين من خلال هذا التراجع في الأسعار.

سعر الفراخ اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة 91 جنيهاً، بعد أن كان سعره 94 جنيهاً، وتصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيه، فيما سجل سعر الدواجن الأمهات 78 جنيهاً للكيلو، ليصل للمستهلك بسعر 85 جنيهاً، بعدما سجل 55 جنيهاً، وارتفع سعر كيلو الدواجن الساسو إلى 110 جنيهاً ليصل للمستهلك بسعر 120 جنيهاً، بينما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة إلى 125 جنيهاً، ووصل للمستهلك بسعر 135 جنيهاً، أما سعر كيلو البانيه، فوصل إلى 220 جنيهاً في بعض المحلات، بعدما وصل سعره إلى 160 جنيهاً، بينما تراوح سعر كيلو الأوراك بين 90 و 105 جنيهات للكيلو.

ارتفاع أسعار الفراخ في مصر

أشار رئيس شعبة الدواجن في تصريحات تلفزيونية لبرنامج حوار الخميس الذي يُبث عبر فضائية الحدث اليوم مساء الخميس، إلى ارتفاع سعر المستلزمات الإنتاجية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن للمستهلك، وأوضح أن هناك ارتفاعًا في أسعار الأعلاف لتصل إلى 32 ألف جنيه، مقارنة بمستوى 22 ألف جنيه في ديسمبر الماضي، بزيادة تقريبًا قدرها 10 آلاف جنيه قبل أن تنخفض 2000 جنيه اليوم، كما حذر رئيس شعبة الدواجن من احتمالية عودة أسعار الدواجن بالمزرعة إلى الارتفاع مرة أخرى، مع عودة أسعار الأعلاف إلى المستويات السابقة عند 32 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن السعر الرسمي للمستهلك اليوم بعد الانخفاض هو 95 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات من مستوى 105 جنيهات.